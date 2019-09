Chef responde sobre las “gallinas violadas” con críticas subidas de tono y genera polémica [VIDEO]

El chef vasco Karlos Arguiñano hizo duros calificativos contra las activistas de ‘Almas veganas’ en relación con la polémica de las “gallinas que son violadas por los gallos”, en España.

Durante una entrevista televisiva, el cocinero no solo se mofó de las feministas, sino que también argumentó su posición. Sin embargo, la controversia fue mayor debido a que las críticas tenían carga sexual.

“Yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa (su esposa), alguna montadita habremos tenido”, dijo durante el programa ‘Atresmedia’, informó LaVanguardia.

A esto agregó que le “da risa” la afirmación que las veganas hacen sobre las gallinas.

“Estas lo que no saben es que para que haya huevos tienen que estar con un gallo. No vas a hacer ahora pollos in vitro”, señaló Arguiñano.

Sin embargo, el comentario aún más directo contra ellas fue uno que sacó muchas risas al público, pero también polémica en algunos espectadores del programa.

“Lo que pasa es que se ven personas que te das cuenta que sus padres no follaron con ganas”, añadió.

La polémica inicial

Las mujeres detrás del colectivo ‘Almas veganas’ son ganaderas y animalistas de España cuyas declaraciones a través de redes sociales se viralizaron rápidamente generando burlas y críticas.

El tema fue sobre las gallinas y que estas eran violadas por los gallos. Por esta razón, afirmaron, ellas separan a las aves hembras para que los machos no abusen sexualemente de estas “aunque sea su naturaleza”.