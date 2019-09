Es falso que Jair Bolsonaro dijo que iba a “destrozar” reserva indígena [VIDEO]

La política de Jair Bolsonaro respecto a la Amazonía y los pueblos indígenas ha recibido críticas tras los incendios en la selva de Brasil. Un video publicado a fines de agosto, en el que el actual mandatario supuestamente decía que iba a “destrozar" una reserva, se viralizó en Twitter.

BOMBAZO, hay que viralizarlo. Bolsonaro hace un llamado publico a la aniquilación de los indígenas, dice que en 2019, le daría armas a los terratenientes para acabar con ellos. ¿No será una de esas armas las teas incendiarias?. Facista ASESINO debías ir preso. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/pNyTPuRDnR — Alex Guerrero (@AlexGue_Cuba) August 24, 2019

El video —editado por Survival, una organización que vela por los pueblos indígenas— permitía saber que se trataba de una grabación antigua, ya que al inicio aparecía la leyenda: “Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil”. El actual mandatario brasileño, ganó la segunda vuelta contra Haddad, a fines de octubre del 2018.

“En el 2019 vamos a destrozar la reserva indígena Raposa Serra do sol. Vamos a darles armas a todos los terratenientes”, dice el video compartido en Twitter. Sin embargo, se trataría de una traducción inexacta.

Al realizar una búsqueda por imágenes en Yandex, con una imagen de captura del clip —provista por la herramienta InVid— encontramos dos videos en Youtube. Uno de ellos fue publicado el 26 de octubre del 2018, con motivo de la campaña #EleNão (él no) que se realizó a través de las redes sociales para evitar que Jair Bolsonaro alcance la presidencia de Brasil.

Nótense los subtítulos en portugués provistos por el canal Comentarista Zen

Además, existe otro video más antiguo, publicado en Youtube el 21 de enero del 2016 por la cuenta Alexandre Júnior, que recoge una alocución más larga del actual presidente de Brasil. Se titular: “Jair Bolsonaro manda un recado para Roraima”.

“Olá pessoa de Roraima aqui é Jair Bolsonaro. Eu em 2019 vamos desmarca raposa serra do sol. Vamos dar fuzil com poste de arma para todos os fazendeiros. Pra que aqueles marginais do MTS nunca mais importune a vida de vocês. E vamos fazer uma represa no rio contigo também", fue lo que dijo el brasileño. Pudimos conseguir la transcripción del video gracias a una colaboradora brasileña.

Dicho texto se traduce, casi literalmente, de la siguiente manera: “Hola, personas de Roraima. Es Jair Bolsonaro. En el 2019 vamos a desmarcar Raposa Serra do Sol. Vamos a dar un fusil a todos los granjeros. Para que aquellos marginales de MST nunca más le importunen la vida a ustedes. Y vamos a hacer una represa en el río contigo también”, le dice a la persona que sostiene la cámara.

Aunque el término ‘desmarcar’ puede entenderse como ‘apartar’, el traductor de Google prefiere utilizar la palabra ‘despejar’ en esa oración enunciada por Jair Messias Bolsonaro.

Colombia Check menciona en su verificación que la palabra en español ‘destrozar’ puede traducirse en portugués como “destroçar, destruir o estilhaçar”, palabras que no pronuncia el mandatario de Brasil.

Por otro lado, Raposa Serra do Sol es una reserva indígena de Brasil y las siglas de MTS corresponderían al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el cual busca la reforma agraria y está en contra de la “colonización de tierras en regiones remotas” como afirman en su página web.

En el 2016, año en el que se compartió ente video en Youtube, Jair Bolsonaro preparaba su candidatura para postular en las elecciones presidenciales del 2018. Al momento de grabar el video era diputado federal y aún no se anunciaba como candidato.

El entonces diputado Jair Bolsonaro se alistaba para la presidencia.

Por lo tanto, se concluye que es falso que Jair Bolsonaro dijo literalmente que iba a “destrozar” pueblos indígenas. Este podría ser un error de traducción, ya que la grabación es real.

Sin embargo, el video sirve para comprobar lo siguiente; desde mucho antes de asumir la presidencia de Brasil, el exmilitar Messias ya predicaba que las tierras pertenecientes a las reservas indígenas debían ser explotadas por los empresarios agricultores y ganaderos.