Pareja muere calcinada mientras huían de incendios forestales en el Amazonas

Fatídico desenlace. Eidi Rodrigues y Romildo Schmidt, una pareja que vivía en una comunidad de Rondonia (Brasil), perdió la vida en uno de los tantos incendios forestales que consumen la Amazonía.

Eidi y Romildo, de 36 y 39 años, se establecieron hace tres años en Machadinho D’Oeste, una zona rural que integra Porto Velho, capital del estado de Rondonia, y en donde la deforestación está marcada por la disputa de terrenos entre sus habitantes y los incendios que la afectan durante la estación seca.

“Todos los años hubo problemas por los fuegos provocados en la zona para limpiar los terrenos. Pero mi madre y mi padrastro nunca se vieron afectados por eso”, detalla Jegislaine, hija de Eidi Rodrigues, quien pese a no ser hija biológica de Romildo Schmidt, lo quería como a un padre.

La familia, compuesta por tres adolescentes y dos padres trabajadores, vieron realizado el sueño del terreno propio tras años de sacrificios, y se dedicaban a la agricultura y a la crianza de cerdos y gallinas. Además, habían comprado unos materiales para ampliar su territorio.

Según testigos, el incendio empezó alrededor de la una de la tarde del 13 de agosto y las condiciones del lugar propagaron más rápido el avance del fuego. Eidi y Romildo se alarmaron por las llamas y no dudaron en preservar la madera y tejas que recientemente adquirieron para remodelar su hogar. La llamarada cercó la parte trasera del recinto, y cuando estaban a punto de salir por el frontis, otra surgió y los dejó atrapados.

“Alguien debe haber aprovechado las llamas de aquel momento para prender fuego también, pensando que ninguna propiedad sería afectada. Ese otro incendio empeoró la situación”, señala un testigo. Al día siguiente, los cadáveres fueron encontrados totalmente calcinados. Fueron las únicas víctimas mortales y algunos lugareños indican que los encontraron abrazados, aunque para Jegislaine tal vez su padre cargaba a su madre en un intento desesperado por salvarse.

Romildo Schmidt y Eidi Rodrigues murieron calcinados por los incendios en la Amazonía. Foto: Difusión

Investigaciones para dar con los culpables

Reportes indican que el siniestro se extendió por 43 hectáreas. La propiedad de Eidi Rodrigues y Romildo Schmidt se redujo a cenizas, incluidos los animales que cuidaban. Sus hijas se salvaron al no encontrarse en casa, y comentaron que no quisieron ver los cuerpos por temor a no superar el trauma.

La policía de Machadinho D’Oeste inició una serie de investigaciones para aclarar el siniestro. Cabe resaltar que las llamaradas son provocadas por los agricultores para ampliar sus terrenos, y en el caso de que este haya sido intencional, los culpables enfrentarían cargos penales.

"Los responsables del fuego van a tener que responder por el incendio, porque es un delito ambiental y también pueden ser responsables de asesinatos intencionales (cuando existe la intención de matar), porque una persona que prende fuego a esa área conoce los riesgos que existen, incluido el asesinato de alguien ", expresa el comisario local Celso André Kondageski.

Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, a la fecha se han presentado 82.200 focos de incendio en todo el país, lo que significa un 80% más de los registrados en 2018.

Rondonia se ubica como el cuarto estado con más incendios forestales en lo que va del año, y es superado por Mato Grosso, Pará y Amazonas, regiones que integran la Amazonía Legal y que en estos momentos alberga a grupos militares, por orden del presidente brasileño Jair Bolsonaro, para combatir las llamas que la consumen.