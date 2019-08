Argentina: encuentran cadáver de mujer que pedía auxilio por las amenazas de muerte de su expareja

Feminicidio en Argentina. Una mujer, quién temía por su vida y solicitó ayuda a través de Facebook, desaparecida desde el 1 de agosto, fue hallada muerta el último martes en una zona descampada de Santa Fe.

El cuerpo de Silvia Quintero, de 28 años y madre de tres niños, fue hallado en las cercanías de Ceres y Hersilia. El hecho ocurrió después de que terminara su relación con el padre de sus hijos, Javier Piedrabuena.

El sujeto fue arrestado por la policía local debido a que es el principal sospechoso del asesinato y desaparición de Quintero. Algunos testigos indicaron al diario La Capital que ambos tuvieron fuertes discusiones en los días previos. Esto pese a que el hombre contaba con una restricción judicial que le impedía acercase a su expareja.

“Tengo que vivir con miedo siempre de saber que tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí ni a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta dónde fuiste capaz de llegar”, escribió Quintero en Facebook el 23 de junio.

En la red social solía relatar los malos momentos que pasaba debido a la ruptura con el padre de sus hijos. En sus publicaciones indicaba que tenía mucho medio y que Piedrabuena la amenazaba.

Según medios locales, Silvia Quintero fue víctima de violencia de género durante los 10 años de la relación. Una amiga de la fallecida indicó que su expareja la obligaba a prostituirse.

El 23 de mayo, por ejemplo, escribió: “Mi sonrisa no es la misma y yo menos”. A lo que el sujeto publicó el siguiente comentario: “Ey, ojo, es la última vez que te digo”. Dos semanas después un juzgado de Santa Fe ordenó una restricción perimetral a Piedrabuena.

El caso ahora está en manos de la Fiscalía de Argentina, en donde ya se iniciaron con las investigaciones.