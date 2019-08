EE. UU.: uso de fuerza policial es la causa de muerte de jóvenes afroamericanos

En Estados Unidos, jóvenes corren el riesgo de morir a manos de agentes policiales, quienes amedrentan y luego matan a los afroamericanos. Según un estudio de la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad Rutgers, existe una diferencia bien marcada respecto a la cantidad de víctimas.

El riesgo de las personas de tez oscura de morir a manos de la Policía es 2,5 veces mayor que los blancos. “Esta desigualdad no es sorprendente”, dijo Frank Edwards, quien es el autor principal de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Frank hizo referencia a los medios de comunicación que habitualmente informan el panorama descrito en el estudio. “Basta con escuchar las noticias para ver que las personas de color corren un riesgo mucho más grande de daños relacionados con la Policía”, recalcó.

"Lo que nos falta en este país son estimaciones sólidas de las muertes relacionadas con la Policía porque no hay un banco oficial de datos donde se guarde esta información", añadió.

El período de la investigación fue entre 2013 y 2017. En ese lapso se analizaron 11.456 casos fatales de encuentros con la Policía. El hallazgo fue una radiografía de la sociedad estadounidense, puesto que los hombres y mujeres negros e indígenas norteamericanos encaran un riesgo más alto que sus pares blancos de ser muertos por la Policía.

Los científicos recabaron información de los archivos de muerte del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales y por Fatal Encounters. El aporte de los periodistas fue determinante para que los investigadores consulten al banco de datos en donde se documenta las muertes en las que han estado involucrados agentes policiales.

La violencia que ocurre en los encuentros con la Policía no es registrada de forma oficial por alguna autoridad. Ante esta situación, el proyecto busca enfatizar la necesidad de establecer un banco de datos que refleje de manera apropiada el panorama funesto.

La investigación tuvo la siguiente conclusión: el riesgo de muerte para cada grupo alcanza su máximo entre los 20 y los 35 años y disminuye con la edad.