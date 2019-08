Argentina: suspenden los servicios de Rappi, Glovo y Pedidos Ya

Un juzgado de Argentina determinó que las aplicaciones de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya no circulen en la ciudad de Buenos Aires si no cumplen con ciertas medidas de seguridad.

La orden, dictada por el juez Roberto Gallardo, dispone que las empresas suspendan y bloqueen sus operaciones hasta demostrar que han regularizado su situación. La medida es de carácter inmediato.

PUEDES VER Atropellan a repartidor de empresa por delivery y compañía solo se preocupa por el pedido

Como se sabe, hace unos días un trabajador de Glovo sufrió un accidente de tránsito pero la compañía para la que prestaba servicios solo le preguntó por el estado de la comida que transportaba y no por su condición de salud. El hecho causó indignación en las redes sociales.

La empresa, finalmente, emitió un comunicado en el que reconoció su error.

Respecto al fallo, la justicia también ordenó que las organizaciones Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Agentina S.A. dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones que por su conducto efectúen las empresas Rappi Arg. S.A.S., Kadavra S.A.S. (Glovo) y Repartos Ya S.A. (Pedidos Ya) en Buenos Aires.

Medidas de seguridad que deben cumplir las apps de delivery

La sentencia está basada en el Código de Tránsito y Transporte de la ciudad (Ley 5526), que indica que las personas dedicadas al negocio de delivery de comida no circulen sin casco e indumentaria con bandas fluorescentes. Además, deben contar con una libreta sanitaria y constancia de regularidad laboral.

El juez Gallardo aclaró que las tres empresas sancionadas tienen dos días para conseguir una rehabilitación provisional si presentan la lista completa de sus colaboradores correctamente acreditadas y registradas.

PUEDES VER Igualdad y educación para “todes”: universidad argentina aprueba lenguaje inclusivo

Estará prohibido que los conductores, tanto de vehículos motorizados como bicicletas, paguen con su propio dinero los equipos de trabajo. Además, las compañías deben brindarles un comprobante de póliza contra accidentes.

Multas ante el incumplimiento de la sentencia

La policía de Buenos Aires podrá realizar operativos en las calles de la ciudad para identificar a los trabajadores y verificar si cumplen las condiciones de seguridad.

Si ello no ocurre, los agentes “deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido dejando debida constancia”. También multarán a la empresa con diez mil pesos argentinos por cada irregularidad detectada.

El pago se efectuará mediante el embargo en las cuentas bancarias de los negocios.

Situación de los repartidores de delivery en Argentina

Un informe argentino, mencionado en la sentencia sobre el caso, observó que el 77% de los colaboradores de los servicios de delivery se traslada con una mochila (con forma de caja) en la espalda y no la lleva asegurada a la bicicleta. Asimismo, el 67% no usa casco, y el 70% no cuenta con un seguro vehicular.

Además, las autoridades resaltaron que la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), coautora de este amparo colectivo, “(...) recibe un promedio de cinco denuncias por accidentes semanales, de diferente gravedad, que sufren los repartidores”.