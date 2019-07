“Veamos esos aliens”: Más de 300 mil personas se ‘inscribieron’ para asaltar Area 51

“Si corremos como Naruto podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a ver esos extraterrestres". Esta es la irónica invitación que unas 300 000 personas pueden ver cuando ingresan al evento de Facebook “Storm Área 51, They Can’t Stop All of”.

Hasta este jueves 11 de julio, el evento ha logrado llamar la atención de al menos medio millón de personas, pues 346 000 usuario de Facebook señalan que “asistirán”, mientras que otros 367 000 clickaron el botón “me interesa”, para evidenciar sus ganas de invadir la base militar más segura de Estados Unidos, ubicada en pleno desierto de Nevada.

Todos ellos participan de una extraña cita para invadir las instalaciones del Área 51, hecho que suponen concretarán el próximo viernes 20 de septiembre. Ha sido definido como el “Día D”.

Foto: Captura

Noticia falsa sobre Area 51

Según la jocosa convocatoria, el Área 51 esconde aliens. Y aunque el evento solo es un viral, ya cientos de páginas de Facebook y sitios web difunden la ‘noticia’ como verdadera.

Este evento fue creado por la página de imágenes virales Shitposting cause im in shambles. Un sitio que, evidentemente, no puede ser tomado en serio.

En caso de que sea real, difícilmente las personas podrían ingresar a la zona militar, pues se halla protegida por cercas, radares y “soldados camuflados".

El misterio alrededor del Area 51

Que el objetivo de la creación del Área 51 se mantenga rodeado de secretismo intensifica la creación de teorías de la conspiración a su alrededor. Durante décadas, el imaginario popular señala que Estados Unidos atesora sus secretos sobre extraterrestres y ovnis allí.

Cuando se fundó en 1950 fue utilizada para pruebas nucleares. El área abarca al menos 1.2 millones de hectáreas. Aunque es bastante conocida, es inaccesible. Incluso, las señales de prohibición mencionan que “se permite el uso de fuerza letal” contra quienes se aventuren a su interior.

Las teorías sobre ovnis en el Área 51 se ven alentadas por las pruebas de vuelos que el Ejército de Estados Unidos realiza en las misteriosas instalaciones.