Ecuador plantea visa para refugiados venezolanos tras salir de Unasur

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este viernes que cuando concluya la tramitación de la salida de su país de Unasur, propondrá el requisito de un visado a los venezolanos para garantizar una "migración ordenada y segura".



"Tan pronto reciba información de la Corte Constitucional, propondré a la Asamblea Nacional (Parlamento) dar urgente trámite a la renuncia del tratado de Unasur", manifestó Lenín Moreno en un discurso a la nación en el Legislativo con motivo de los dos años de mandato.

Lenín Moreno añadió que una vez se produzca la salida efectiva de Ecuador del organismo de integración regional, "permitirá revisar la ley de movilidad humana y establecer una visa humanitaria que posibilite la migración (venezolana) ordenada y segura, según exige la ley".



Moreno anunció en enero pasado que su país abandonaba la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), nacida en 2008 como un proyecto de carácter progresista impulsado por los regímenes de izquierda.



La denuncia del tratado constitutivo del organismo se encuentra en trámite legislativo, después de que la Corte Constitucional diera el visto bueno a la medida.

Tras repasar su gestión en los últimos dos años, Lenín Moreno se refirió a la situación en el país caribeño al afirmar que "uno de nuestros mayores retos es contribuir a la solución de la crisis en Venezuela".



Calificó la crisis económica y política en esa nación de "un problema, no solamente regional, sino en una fuente de inestabilidad para varios países de la región".



Afirmó que Ecuador es un país de migrantes y su pueblo generoso y de "brazos abiertos", si bien aseguró: "No podemos ignorar lo que está pasando, lastimosamente (de) ese régimen nos llega información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio".



En agosto de 2018, y a raíz de un flujo masivo migratorio procedente de Venezuela, las autoridades ecuatorianas anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para ingresar en el país, cuando hasta entonces podían acceder al territorio ecuatoriano con una cédula de identidad en línea con los procedimientos de los países miembros de Unasur.



El Gobierno ecuatoriano suspendió esa medida tras el dictamen de una jueza que se pronunció en contra, pero anunció de acuerdo a un acuerdo interministerial que exigiría que los venezolanos sin pasaporte presentar un certificado legalizado o apostillado de sus documentos, emitido por una autoridad internacional o regional reconocida por Ecuador.

Fuente: EFE