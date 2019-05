Indemnizan con 1,5 millones de dólares a hombre que pasó 45 años preso injustamente

Estados Unidos tendrá que indemnizar con 1,5 millones de dólares a un hombre que pasó 45 años preso sentenciado por un asesinato que no cometió.

Richard Phillips, tiene ahora 73 años, pero a los 27 fue condenado a cadena perpetua en la localidad de Detroit por ser el supuesto responsable de un tiroteo que acabó con la vida de una persona.

Sin embargo, en 2010 otro hombre confesó haber sido el autor de dicho crimen y el caso judicial de Richard Phillips dio un giro de 180 grados. A la justicia de los Estados Unidos le tomó 9 años comprobar esa afirmación.

En 1971, un tiroteo en el área de Detroit acabó con la vida de un hombre llamado Gregory Harris. Richard Phillips fue sindicado como el responsable material de dicho asesinato.

Al año siguiente, la justicia de Estados Unidos lo condenó a cadena perpetua. A pesar de que este sabía que era una injusticia, trataba de canalizar su ira y su soledad dedicándose a la pintura.

Según un reporte de CNN en Español, en 2010 otro hombre admitió ser el autor del asesinato de Gregory Harris, por lo que el destino judicial cambió de un momento a otro.

En marzo de 2018, Richard Phillips recuperó su libertad gracias a los esfuerzos de varios estudiantes de derecho de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos.

Si bien esta compensación no devolverá los 45 años que cumplió injustamente en prisión, tengo la sincera esperanza de que le traerá una calidad de vida merecida y satisfactoria", comentó la fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy.

Por su parte, Richard Phillips afirmó que no pensó que alguna vez volvería a ser libre. "Este arte es lo que hice para mantenerme cuerdo", dijo el ahora millonario a los medios de Estados Unidos.

73-yo Detroit artist Richard Phillips is having his first exhibition. He is America's most unlikely art phenom, because before becoming celebrated, Phillips was incarcerated for 46 years for a murder he didn't commit. @SteveHartmanCBS reports https://t.co/Ix7Tw9Xh3f pic.twitter.com/PqJPVqxigx