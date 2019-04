WikiLeaks alerta que Julian Assange podría ser condenado a muerte en EE. UU. [VIDEO]

WikiLeaks está atenta como organización al proceso que atraviesa Julian Assange con la Justicia de Estados Unidos. Por eso, este sábado se pronunció vía Twitter sobre las intenciones que tendrían las autoridades a cargo del caso del australiano de 47 años.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando construir un caso contra Julian Assange basado en la ley de espionaje. Las condenas bajo la ley de espionaje pueden ser castigadas con la muerte”, comunicó la organización del activista de Internet, WikiLeaks.

Junto a la alerta, Wikileaks comparte una nota realizada por NetzPolitik, en la que se revela que Julian Assange estaría siendo investigado por “recibo no autorizado y difusión de información secreta” por el equipo del Fiscal General de Estados Unidos. Además, presentan una supuesta carta que el Departamento de Justicia norteamericano para comprobarlo.

Estos cargos podrían ser considerados dentro del marco de la Ley de espionaje de 1917, que se utiliza para proteger los secretos militares. La condena que Estados Unidos podría aplicar, de acuerdo al medio citado, podría ser la de pena de muerte para el fundador de WikiLeaks.

US Department of Justice is attempting to build a case against Julian Assange based on the Espionage Act. Convictions under the Espionage Act can be punished by death.https://t.co/TFjfPzHk6t