¿Por qué bloquearon WhatsApp, Facebook y otras redes sociales en Sri Lanka?

El gobierno de Sri Lanka tomó la decidión de bloquear el acceso a redes sociales luego de los ataques. El domingo 21 de abril, 207 personas fallecieron y otras 450 resultaron heridas por la ola de asesinatos que ocurrió en iglesias y hoteles de dicho país.

Una serie de explosiones en domingo de Pascua acabó con la vida de cientos de personas. Hasta el momento, ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque.

El ministerio de Defensa de Sri Lanka decretó el domingo 21 de abril un toque de queda de doce horas y bloqueó el acceso a todas las plataformas de redes sociales “para prevenir que información errónea e incorrecta se disemine”, indicó el secretario presidencial Udaya R. Seneviratne en un comunicado oficial. Cabe indicar que esta medida es temporal.

El toque de queda finalizó hoy en la mañana, pero el acceso a redes sociales permanece bloqueado.

Confirmed: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Viber, Snapchat and Messenger blocked in #SriLanka following series of deadly church and hotel attacks; incident ongoing #EasterSundayAttacksLK #KeepItOn ⬇️https://t.co/xp4hSxvFOi pic.twitter.com/dcQ6COsWKB