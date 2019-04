Narco amenaza de muerte a presidente mexicano AMLO

Una manta colgada con una amenaza en contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue encontrada el último viernes en un puente peatonal de Celaya, estado de Guanajuato, en el centro de México. El mensaje fue firmado por José Antonio Yépez “El Marro”.

El Cártel de Santa Rosa de Lima, mediante esta acción intimidatoria y algunos ataques que viene llevando a cabo, en contra de los agentes de seguridad, pretende obligar a que el Gobierno retire a los marinos y militares de Guanajuato, que vienen ejecutando el plan “Golpe de Timón”. Dicha estrategia operativa ha obligado a los delincuentes a reducir sus actos ilícitos, por los continuas redadas.

“Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar. Sigues sentenciando a más policías inocentes”, inicia la “narcomanta”, como popularmente se les conoce a estos cobertores elaborados por los narcotraficantes.

Esta introducción hace referencia a la incursión de este grupo criminal en contra de la Comandancia Norte de la Policía, que dejó cuatro muertos y un militar lesionado, la semana pasada.

El escrito, firmado por "El Marro", continúa: "sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan".

En esta última parte, se menciona la dirección domiciliaria del presidente, indicándole que, de continuar con sus acciones, le haría llegar una bomba, tal como lo hizo el 31 de enero pasado en la refinería Salamanca.

Hasta el momento, el presidente Manuel López Obrador ni sus representantes se han pronunciado, en relación a este tema. Hay que tener en cuenta que esta es la segunda vez que el líder de este cártel amenaza al mandatario.

El Cártel de Santa Rosa de Lima es una organización criminal liderada por José Antonio Yépez “El Marro” y viene operando desde finales del 2017 en los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, dedicándose a la venta de drogas y robo de combustible.