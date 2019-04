Asalto en 90 segundos: delincuentes se llevan millones de un avión y huyen en bicicleta

Un asalto de película en Albania. Un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en el aeropuerto de Tirana para robar varios millones de euros de un avión de la aerolínea Austrian Airlines que estaba a punto de partir hacia Viena.

Según recogió el diario ABC, el hecho se registró el último martes 9 de abril. Los malhechores utilizaron una furgoneta de la Policía de Albania e incluso llevaban uniformes especiales con los que burlaron la seguridad.

Cuando se acercaron al avión de la aerolínea Austrian Airlines redujeron a los empleados del aeropuerto de Tirana que movilizaban las bolsas con varios millones de euros.

La policía de Albania no ha logrado determinar la cantidad exacta, pero presume que se trataría de más de 10 millones de euros. Sin embargo, las primeras cifras ofrecidas a la prensa el martes en que sucedió el asalto fue de 2 millones.

Todo el atraco solo duró 90 segundos, tal como lo informó el medio Shqiptarja.com. Por este mismo, el vuelo con destino a Viena tuvo que retrasarse por tres horas.

Se conoció que horas antes del asalto, en el mismo vuelo viajó el presidente de Albania, Ilir Meta.

Tras su escape de película, los delincuentes abandonaron la furgoneta en un lugar desolado y le prendieron fuego. Los medios de Albania afirman que estos se habrían escapado en bicicletas o algo parecido llevando las bolsas de dinero.

According to local media, the money is said to be €2 million euros. A burned out car has been found close to Tirana. pic.twitter.com/0520xagIQn