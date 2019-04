Hugh Masekela: El trompetista al que el racismo casi mata

Conocido por defender los derechos humanos de sus compatriotas y luchar contra el racismo, el músico y compositor Hugh Masekela arriesgó su vida durante una manifestación contra el apartheid.

Después de sobrevivir a esta tragedia, el trompetista siguió creciendo a través de su música hasta convertirse en la banda sonora de la liberación de Nelson Mandela y tocar junto a Jimi Hendrix en el concierto donde prendió fuego a su guitarra.

Recordamos los logros de Hugh Masekela quien hoy cumpliría 80 años.

Biografía de Hugh Masekela

La primera vez que Hugh Ramopolo Masekela soñó con ser trompetista fue durante su niñez, después de ver la película "El trompetista" cuyo personaje principal era Bix Beiderbecke, uno de los principales referentes del jazz.

Sin embargo, durante su adolescencia, el músico creció tocando el piano.

Esto cambió luego de que el arzobispo anglicano Trevor Huddleston, defensor de los derechos humanos en Sudáfrica y activista contra el apartheid, le regalara su primera trompeta y lo impulsara a seguir clases de música.

En la década de los 50, Hugh Masekela comenzó a perfeccionar su sonido afro-jazz e integró la banda sonora a cargo del musical King Kong, "The Manhattan Brothers".

Durante su juventud, el reconocido trompetista, además de haber tocado en los grupos de jazz más importantes, conoció a su primera esposa: la cantante Miriam Makeba.

Ambos afrontaron la tragedia que casi acaba con la vida del defensor de los derechos humanos.

Ocurrió en 1960, cuando crecieron las manifestaciones en contra del apartheid, un movimiento que proponía alejar a la mayoría negra de la minoría blanca en la República de Sudáfrica.

La policía reprimió a los protestantes antiapartheid, entre los que se encontraba Hugh Masekela, en al ciudad de Shapervill.

Producto de ello murieron 69 personas y 180 fueron heridas.

Este crimen hizo que se instaurara el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial y también obligó a Hugh Masekela a autoexiliarse del país a los 21 años.

Vivieron alejados de Sudáfrica durante 30 años viajando entre Londres y Nueva York.

Cuando el músico de jazz llegó a norteamérica se matriculó en la Manhattan School of Music para continuar creciendo en el género que más le apasionaba.

Después de convertirse en un reconocido artista, Hugh Masekela abrió un estudio de grabación en Sudáfrica para seguir produciendo temas que concienticen al mundo sobre las injusticias que sufría la población negra.

Fue así como nace su tema "Soweto blues", la cual interpreta junto a su exesposa Miriamb Makeba. La letra de esta canción hace referencia a la matanza de los jóvenes en las protestas de 1976 a manos del régimen sudafricano.

Posteriormente, a los 75 años, fundó su propio estudio y sello discográfico "House of Masekela" y utilizó su fama para informar al mundo la restauración del patrimonio en África.

"Mi mayor obsesión es mostrar a los africanos y al mundo quiénes son realmente los pueblos de África", es una de las frases por las que muchos recuerdan a Hugh Masekela.

Carrera musical de Hugh Masekela

Hugh Masekela comenzó a tocar en la Banda de Jazz de Huddleston. Allí mostró que su estilo artístico era la fusión de la música y el activismo.

Después de formar parte del grupo "The Manhattan Brothers", lideró el grupo "The Jazz Epistles", una de las primeras bandas en grabar música africana compuesta por negros en Sudáfrica.

En Estados Unidos, Hugh Masekela conoció a los grandes referentes del jazz Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Mingus y Max Roach.

Su popularidad aumentó por el tema Bring him back home que escribió en 1987. Esta se convertiría en el himno de la liberación de Nelson Mandela cinco años más tarde.

Las docenas de discos que compuso años después, las produjo en hasta diez compañías discográficas distintas.

Publicó sus memorias en "Grazin in the grass: the musical journey of Hugh Masekela" en 2004, un año después de participar en el documental "Amandla!", la cual aborda la historia del movimiento de la población negra contra el apartheid.

En el verano de 2010, durante la Copa del Mundo de Fútbol organizada por su país natal, Hugh Masekela fue una de las estrellas que inauguró el evento. También volvió a participar en un documental donde regresó a varios lugares de su infancia junto a su hijo y estrella sudafricana, Sal Masekela.

Recibió la Orden de Ikhamanga por parte del presidente de Sudáfrica y, en 2011, obtuvo un premio por parte de la World Music Expo en Conephague por su trayectoria en el mundo del jazz y su trabajo como defensor de los derechos humanos.

La Universidad de York y de Wittatersrand le dieron doctorados honoris causa. Por esos años, también se instauró el Día de Hugh Masekela en Las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Compartió escenario con U2 durante la gira mundial 360 de esta agrupación. Bono, el vocalista, dijo que compartir escenario con el trompetista fue uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

¿Cómo murió Hugh Masekela?

La familia de Hugh Masekela informó a través de un comunicado el 23 de enero de 2018 que el músico había fallecido "en paz rodeado de sus seres queridos" luego una de una "prolongada y valiente batalla contra el cáncer de próstata".

El trompetista padeció esta enfermedad desde 2008.

El presidente de Sudáfrica se pronunció sobre su muerte declarando lo siguiente: "Nunca olvidaremos su contribución a la lucha por la liberación".

Calificó su muerte como "una pérdida inconmensurable para la música y el país en su conjunto".

Hijos de Hugh Masekela

Hugh Masekela tuvo dos hijos: Sam Masekela y Pula Twala.

El primero es un presentador de televisión, comentarista de deportes, actor y cantante reconocido en Sudáfrica.