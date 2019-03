Denunciaron a su papá por abuso y tras 18 años confesaron que su madre las obligó

En 2007, la justicia de Argentina condenó a Ceferino Rotili a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual agravado contra sus dos hijas de 6 y 9 años. El sujeto se negó a ir a la cárcel y tuvo que fugar hacia Chile para no ser capturado. Sin embargo, tras 18 años ellas confesaron que todo había sido manipulado por su madre.

Mariana y María Paz, quienes ahora tienen 20 y 23 años, utilizaron las redes sociales para hacer esta dura confesión luego de varios episodios traumáticos que les tocó vivir en ausencia de su progenitor.

Los hechos se remontan al 2001 en la localidad de Bahía Blanca, al sudeste de Argentina. Mariana y María Paz acusaron a su padre Ceferino Rotili de abuso sexual sin que haya pruebas contundentes que puedan corroborarlo. El juicio duró 7 años.

“Yo tenía 6 años, mi mamá entonces denunció a mi papá porque supuestamente había abusado de mi hermana y de mí. Al principio quiso caratular la causa como violación, pero no teníamos signos médicos de tal posibilidad. Entonces la causa fue caratulada como abuso simple. Nunca hicimos una cámara Gesell, que no era obligatoria en aquel momento, sino que se basó en los informes de las psicólogas privadas”, escribió Mariana en Twitter.

La joven natural de Bahía Blanca relata que tiempo después, durante la ausencia de su padre, pudo tener acceso a los papeles que sustentaban la denuncia. En ella decía que Ceferino Rotili se aprovechaba de ellas cuando su mamá no estaba, que la llevaba al cuarto con mentiras y las obligaba a ver películas para adultos, entre otras atrocidades que, según ella, nunca cometió su padre.

“Al leer el veredicto me di cuenta que había un montó de incoherencias”, dice Mariana. Aún así, sin haber pruebas contundentes, Ceferino Rotili fue condenado por la justicia de Argentina a 6 años de prisión, pero no lo cumplió porque prefirió fugarse hacia Chile.

En su ausencia ambas hermanas sufrieron de maltratos físicos por parte de su madre quien además las humillaba constantemente. Una de ellas intentó suicidarse a los 16 años y tuvieron que pasar varias sesiones de terapia.

Luego de que el falso delito del padre haya prescrito, ellas recién volvieron a contactarse con él y poder recuperar el tiempo perdido. “Hoy empieza una nueva vida para todos. En especial para vos, papá. Te amo”.

Ni los momentos no vividos con el como la infancia, la justicia no solo lo culpo a el de algo que no hizo sino que dejó a 2 criaturas en un hogar que no era apto para ellas. Hoy empieza una nueva vida para todos. Sobretodo para vos papá. te amo pic.twitter.com/GCSTI364HE