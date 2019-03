Testigo de Jehová queda en coma luego de rechazar las transfusiones de sangre

Una joven se encuentra al borde la muerte en el hospital San Jorge de Huesca, en España, debido a que necesita una urgente transfusión de sangre que le permita seguir con el tratamiento que especifican los médicos, sin embargo, esta no puede llevarse a adelante porque la paciente indicó en su testamento vital que al ser Testigo de Jehová no permitía que se le realicen transfusiones de sangre.

La mujer de 20 años permanece en estado de coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido nosocomio luego que fuera sometida a una operación quirúrgica desde hace unos días por una peritonitis que se complicó.

Personal médico del hospital requirió la transfusión de sangre, sin embargo, no la efectuaron ya que la joven no se encuentra consciente y en su testamento vital, que firmó hace algunos meses, no permitía tal procedimiento por la religión a la que pertenece.

La familia de la joven testigo de Jehová ha presentado un recurso ante la justicia para revertir la disposición de la paciente, sin embargo, el juzgado de guardia de Huesca emitió un auto, amparados en la Ley de Autonomía del Paciente, en el que asegura que los médicos no cometieron ningún delito, informa El Heraldo.

Dicha ley establece el derecho del enfermo al cumplimiento de lo que dispone en su testamento vital y por ende, a su negativa para ser sometido a determinados tratamientos médicos, aún así sea necesario para salvarle la vida.

En la comunidad autónoma de Aragón, circunscripción a la que pertenece Huesca, se creó el Registro de Voluntades Anticipadas en el 2003 y cuatro después se sincronizó con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.

Hasta el momento, en Aragón se han contado 8 328 documentos de voluntades anticipadas, de los cuales un 7.5% son por motivos religiosos e indican claramente que no acceden a tratamientos hemoterapéuticos, detalla El Heraldo.