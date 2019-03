Momento exacto de la captura al expresidente Michel Temer por la Policía Federal de Brasil

Michel Temer, expresidente de Brasil, fue detenido este jueves por agentes de la Policía Federal mientras se desplazaba en su auto por las calles de Sao Paulo. La orden fue emitida por el juez Marcelo Bretas, responsable del caso Lava Jato en Río de Janeiro.

Los motivos de esta detención están relacionados a las delaciones que hizo el colaborador eficaz Lucio Funaro en el que involucra a Michel Temer dentro de un esquema de pagos de sobornos políticos al Movimiento Democrático Brasileño.

En imágenes difundidas por la cadena internacional Jornal Hoje se puede notar al expresidente Michel Temer ser detenido por agentes de la Policía Federal de Brasil mientras se trasladaba en su coche negro por las calles de Sao Paulo.

El video deja ver también que dos policías fuertemente armados resguardan el vehículo durante esta detención que estaba planeada para el miércoles 20 de marzo, pero por que no se tenía claro el paradero del expresidente de Brasil se extendió hasta este jueves antes del medio día.

Expresidente Michel Temer es trasladado hasta una dependencia policíal en Sao Pulo. Jornal Hojé

Temer, con 78 años, enfrenta prisión en Brasil por delitos relacionados a la corrupción dentro del entramado del caso Lava Jato y sus vínculos con la constructora Odebrecht, de la que se le acusa haber recibido coimas para favorecerla en licitaciones públicas.

Según la cadena O Globo, Lucio Funaro presentó pruebas que evidenciarían la distribución de los 10 millones de reales pagados por Odebrecht al exmandatario.

La mañana de este jueves 21 de marzo fueron detenidos también el exministro de Minas y Energías, Moreira Franco, durante un allanamiento de la Policía Federal en Río de Janeiro.

Todos os detalhes sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. Ao todo, dez pessoas foram alvo da força-tarefa. Entre elas, o ex-ministro Moreira Franco, que também foi preso. Nossos repórteres trazem a repercussão em Brasília e no mercado financeiro. Agora, no #JornalHoje pic.twitter.com/biWe5dh9OF