¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo?

Como todos los años, este jueves 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha para promover la conciencia sobre esta condición, dar a conocer las necesidades que la misma provoca y las valiosas contribuciones de las personas con habilidades especiales.

En el marco de esta conmemoración, te contamos por qué se eligió el 21 de marzo para el Día Mundial del Síndrome de Down, qué es y cómo las personas con el síndrome de Down pueden jugar un rol vital en nuestras vidas y comunidades.

¿Qué es el Síndrome de Down?

La ONU afirma que el síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21. No se conocen con exactitud las causas que provocan este exceso cromosómico, pero se relaciona a un proceso de división defectuoso en el cual los materiales genéticos no consiguen separarse, lo que genera un cromosoma más, llamado trisomía 21.

Este cromosoma adicional influye en el desarrollo del feto y resulta en el estado conocido como síndrome de Down, que recibe este nombre por el británico John Langdon Down, quien fue el primero en descubrirlo detalladamente en 1986.

Causas del Síndrome de Down

Como ya mencionamos el síndrome de Down es causado por un error aleatorio en la división de las celular que tiene como resultado la presencia de cromosoma extra.

Hasta la fecha, no se conoce ningún factor ambiental o del comportamiento de los padres que se sepa pueda causar el síndrome de Down, pero tras una amplia investigación sobre estos errores de división de las células, investigadores descubrieron:

- En más del 90% de los casos, la copia extra del cromosoma 21 viene del óvulo de la madre.

- En aproximadamente el 4% de los casos es el padre el que provee la copia extra del cromosoma 21 a través del espermatozoide.

- En el resto de los casos, el error ocurre luego de la fertilización, mientras el embrión crece.

¿Por qué el Síndrome de Down se celebra el 21 de Marzo?

El Día Mundial del Síndrome de Down encierra en su numerología una simbología muy especial. La fecha de conmemoración fue elegida por la organización Down Syndrome International para representar esa trisomía del par 21: mes 3, día 21.

¿Cuáles son las características del Síndrome de Down?

- Disminución del tono muscular

- Capacidad de extender las articulaciones más de lo habitual

- Gran espacio entre el dedo gordo del pie y los demás dedos

- Hipoplasia maxilar y del paladar que determina la protrusión de la lengua

Lema Día Mundial del Síndrome de Down 2019

Cada año el Día Mundial del Síndrome de Down se focaliza en un lema. Para este 2019 se centrará "No dejar a nadie atrás", cuyo objetivo es que "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás, como en el resto de aspectos de la sociedad”, indica la ONU en su página web.