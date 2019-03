Theresa May, aplaudida por su respuesta a periodista que la increpó en el Día de la Mujer

La primera ministra británica Theresa May respondió una breve rueda de prensa luego de su discurso sobre el Brexit, realizado en el pueblo pesquero de Grimsby (Reino Unido). La conferencia captó la atención por el cruce de palabras que mantuvo la premier con la periodista Libby Wiener, de ITV News, quien la increpó por haber respondido solo seis interrogantes.

“Solo una pregunta de una periodista en el Día Internacional de la Mujer... (Que se vaya) es un espectáculo bastante pobre, ¿no es así? Solo una pregunta más”, insistió la reportera. May se detuvo y respondió en seco: “Usted ha recibido respuestas de una mujer que es Primer Ministro". Después se retiró en medio de los aplausos de la sala.

En su paso por Grimsby, la premier aseguró que Reino Unido puede "no abandonar nunca la UE" si Westminster vuelve a rechazar su acuerdo con Bruselas, en la votación final prevista para el próximo martes.

"El Brexit no pertenece al Parlamento, sino a todo el país. Todos quieren que dejemos atrás los agrios debates y logremos salir de la UE como un país con éxito (...) Si los diputados rechazan el acuerdo, nadie sabe lo que puede pasar. Sería un momento de crisis", declaró.

May apeló también directamente a la UE para que sea flexible en la recta final de la renegociación "por el interés mutuo", horas después de que las conversaciones sobre la controvertida "salvaguarda" irlandesa llegaran a punto muerto. La ministra podría viajar "in extremis" a Bruselas durante el fin de semana para intentar dar "un nuevo empujón" y lograr las garantías que reclama el Parlamento para que Reino Unido no pueda quedar atrapado indefinidamente en la unión aduanera.