Hombre sin hogar se vuelve rico y solo emplea a indigentes y personas con discapacidad

De los sets de grabación a la calle. Luego, de la calle a una vida de millonarios. Los reveses en la vida de Drew Goodall lo encaminaron hacia un rumbo de solidaridad. Hoy es un hombre rico y solo emplea a indigentes y personas con discapacidad, en Londres, Reino Unido, para que ellos tengan el apoyo que él no tuvo.

Según información de Reuters, las calles de Londres fueron su centro de empleos como lustrador de zapatos. Después de seis meses de esquivar a las autoridades que sancionan a los trabajadores ambulatorios, uno de sus clientes lo invitó a que realice su trabajo al interior de la oficina donde trabajaba.

Su negocio creció al mudar sus servicios a más bancos e instituciones financieras y en 2012 creó Sunshine Shoeshine (Reino Unido) como una empresa social para ayudar a otras personas que estaban en desventaja o se encontraban en la calle como él lo había hecho.

Actualmente, Goodall ya empleó a cerca de 40 personas, algunas anteriormente sin hogar y otras desfavorecidas, como limpiabotas. Factura cerca de 300.000 dólares al año y dona gran parte de ello a la caridad.

¿Cómo pasó de la actuación a la calle?

Drew Goodall no pudo soportar una fuerte crítica a su actuación. Ello lo devastó y, posteriormente, empezó a quedarse sin dinero y no quería decirle nada a sus padres. Las cosas no mejoraron para él y su casero prontó lo echó de su departamento, así que Drew estuvo sin hogar durante seis meses en los años 90.

Así, todos los días luchaba por sobrevivir y rogaba por comida. Solía dormir en cajas de cartón a las afueras de la Academia de Artes Escénicas de Londres.