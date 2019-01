Rescate de Julen: Revelan el verdadero motivo de la muerte del niño que cayó al pozo [VIDEO]

Concluyó la autopsia de Julen, niño de 2 años cuyo cuerpo fue hallado inerte la madrugada de este sábado en Totalán, España. Ya se dejan ver los primeros resultados que presentaron los cinco médicos forenses que analizaron el cuerpo del menor. Según la autopsia al niño de España, éste murió el mismo día que cayó al pozo, pues sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos con la caída.

Previamente, se creía que la caída de Julen fue rápida y libre, y que ésta llegó hasta los 71 metros y se encontró con un suelo de tierra.

Pero según los nuevos datos de la autopsia, es posible que el golpe en la cabeza se haya dado por las piedras y demás materiales que le cayeron encima cuando se precipitó por el pozo de 25 centímetros de diámetro. Por ello se encontraron también mechones de pelo y restos biológicos en la tierra que se logró succionar. Julen quedó sepultado entre el tapón y el relleno que realizó el pocero.

Hasta el momento las causas de la caída de Julen continúan en investigación. Se baraja la hipótesis de un homicidio imprudente, pues el pozo no estaba sellado. Quienes se culpan son el propietario de la finca familiar de Julen y el pocero. Por lo pronto, Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, no ha nombrado “accidente” al hecho por un tema jurídico. "El trabajo incansable de la Guarda Civil no ha terminado porque resta la investigación y su actuación como policía judicial para determinar las circunstancias de este trágico suceso", dijo Grande-Marlaska.

Como se recuerda, el pasado domingo 13 de enero el pequeño Julen cayó a un agujero producido por una excavación ilegal de 107 metros de profundidad. Ésta fue acometida en aquel entonces en busca de agua y luego fue abandonada sin mantenimiento alguno.

La ardua operación de rescate a gran escala duró 13 abrumadores días que mantuvieron en compás de espera a todo España.

