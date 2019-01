Alerta en Estados Unidos por peligrosa bacteria que ciudadanos contrajeron en México

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una alerta nivel 2 ante estos reportes de infecciones causadas por la bacteria. De acuerdo a lo comunicado por los CDC, varios ciudadanos norteamericanos viajaron a Tijuana, México, ciudad que limita con San Diego, USA, y obtuvieron la bacteria pseudomonas aerugionosa.

Cerca de 12 estadounidenses viajaron a Tijuana con el objetivo de realizarse cirugías para bajar de peso u otras índoles. Lamentablemente la mayoría de ellos captaron una bacteria con una capacidad de resistencia muy fuerte a los antibióticos.

Los tratamientos médicos invasivos por los que pasaron los pacientes en Tijuana acabaron infectando sus cuerpos, la mayoría de ellos se sometieron a operaciones para bajar de peso. El Hospital Grand View atendió a los afectados.

Nueve de los 11 casos se dieron entre agosto y noviembre, según confirmó el doctor David Ham, de la División de Promoción del Cuidado Médico de CDC. De acuerdo a informaciones de CNN, se ha identificado un caso muy cercano en el 2015, y otro más, el cual está actualmente bajo investigación.

La CDC señaló que el gobierno mexicano clausuró el hospital hasta terminar la investigación y recomendaron a los turistas no realizarse operaciones en dicho nosocomio hasta que la bacteria sea erradicada del lugar. Sin embargo, "The San Diego Union-Tribune" reportó que el hospital seguía en funcionamiento, y no parece haber suspendido sus actividades, pues la gente entra y sale sin problemas.

La NBC publicó una entrevista al cirujano plástico de Beverly Hills, Benjamin Talei, donde explica que la falta de higiene por no limpiar el cuerpo del paciente o los instrumentos suele causar estas bacterias. El doctor, aseguró: "Con las lipoesculturas se pasa un pedazo de metal por dentro del cuerpo. Con esta bacteria puedes perder una mano, tener infección en el pulmón, puede ser algo muy serio".

Según informó la CDC estas bacterias pseudomonas aerugionsa son extrañas en USA, y su tratamiento complicado. La bacteria que infecta sangre y pulmones podría llevar a una terrible enfermedad e incluso el fallecimiento del paciente.

Este tipo de bacterias está evolucionando y volviéndose más resistente a los antibióticos, por tanto la infección no es vencida con los tratamientos usualmente aplicados.Los procedimientos quirúrgicos llevan un nivel de riesgo y complicaciones ajeno al lugar donde se realicen.