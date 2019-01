Comunidad internacional respalda a Juan Guaidó y condena su detención

La breve detención de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional y el más prominente líder de oposición al régimen de Nicolás Maduro, fue una tormenta política que despertó la alerta internacional. Estados Unidos y diversos países pertenecientes al Grupo de Lima se expresaron para solidarizarse con el autoproclamado presidente interino de la nación petrolera.

El régimen de Maduro acusa al primer comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Hildemaro José Rodríguez Múcura, como la persona que dirigió la detención de Juan Guaidó. Según el ministro Jorge Rodrífuez, Rodríguez Múcura era investigado por “nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela”.

Vale recordar que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela tras el inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro, un período presidencial que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad internacional a excepción de Rusia, Bolivia, Turquía y algunos pocos países aliados del sucesor de Hugo Chávez.

La Asamblea Nacional recibe el respaldo del Grupo de Lima y 19 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como el único poder legítimo en Venezuela, ya que consideran que el ascenso al poder, por segunda vez, de Nicolás Maduro se efectuó tras elecciones fraudulentas.

Una vez que la noticia de la detención exprés de Juan Guaidó recorrió el mundo, Estados Unidos hizo un llamado “a las fuerzas de seguridad para que mantengan la Constitución y los derechos del pueblo venezolano”, Argentina pidió que “el régimen de Maduro pueda asegurar las libertades civiles, políticas y de movimiento de la oposición venezolana”, Chile condenó el evidente “amedrentamiento” perpetrado por la policía política de Maduro y el Grupo de Lima, en conjunto, expresó “su más contudente rechazo” a la acción del Sebin.

“Denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Cristopher Figuera”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. “Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que mantengan la Constitución y los derechos del pueblo venezolano”, exhortó a través de la red social. Mike Pompeo luego agregó que su país y la comunidad internacional estaban vigilando el actual del régimen de Nicolás Maduro. “Estados Unidos y el mundo están mirando”, advirtió.



