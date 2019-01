Chavismo sancionará a quien apruebe comunicado del Grupo de Lima

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello dijo que se abrirá investigaciones junto al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a todas aquellas personas que avalen la declaración del Grupo de Lima.

“Ordenar a los tribunales de la República para que se abra inmediatamente investigaciones por traición a la Patria a quienes avalen la declaración del Grupo de Lima", dijo Cabello.

El segundo más poderoso del chavismo amenazó con disolver la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora por apoyar “las agresiones extranjeras contra la nación”.

Aseguró que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio están usurpando sus funciones.

“Ellos saben que incumplieron sus funciones, tanto, que se fueren del país”, dijo Cabello.

Diosdado Cabello agregó que “todos los venezolanos saldremos a defender la patria de la agresión, venga de donde venga”.

"Nosotros tenemos la disposición absoluta de ser libres y nada, ni nadie, nos lo va a impedir, esto no lo para nadie, esto es una inercia que se llama pueblo y es indetenible", destacó.

Cabello añadió que los opositores quieren "dialogar" con el Gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el antichavismo en pleno ha señalado que desconocerá al mandatario a partir del próximo jueves.



"Toda la oposición (...) quiere dialogar con el Gobierno, así sea escondido, esto es para quitarle la careta a los hipócritas, pues todos mandan emisarios para dialogar con el Gobierno, preferiblemente escondidos, son hipócritas", dijo Cabello en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal VTV.



"Todos los sectores, hasta el que menos ustedes puedan creer", añadió al afirmar que causaría sorpresa conocer qué grupos opositores negocian actualmente con el Gobierno de Maduro.



En ese sentido, indicó que el chavismo no tiene "problemas" en dialogar con la oposición y añadió que una negociación "no significa capitular".



"Si nosotros tenemos que hablar, hablamos, nuestra propuesta con dialogo o sin diálogo es el socialismo, ellos no nos van a cambiar a nosotros", puntualizó.



Las declaraciones de Cabello surgen después de que Maduro asegurara en su mensaje anual de fin de año que estaba abierto a un "diálogo con agenda abierta" con la oposición que ayude a destrabar la acuciante crisis política y económica que atraviesa Venezuela.

El pasado sábado el Grupo de Lima a excepción de México, instó a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el próximo 10 de enero debido a que el proceso electoral que le dio este mandato carece de legitimidad.