India: Protestas violentas tras la entrada de dos mujeres a templo sagrado [VIDEO]

En Kerala, India, varias localidades se encuentran paralizadas debido a las manifestaciones violentas que protestan por el ingreso de dos mujeres al templo hindú de Sabarimala, uno considerado como sagrado. Hasta el momento se han registrado centenares de arrestos y al menos un muerto.

El último miércoles por la madrugada, las mujeres de alrededor de 40 años ingresaron al santuario de Sabarimala, ubicada en Kerala, India, a escondidas y bajo protección policial.

Hasta el pasado septiembre, el ingreso de cualquier mujer que se encontraba en edad de menstruar, entre 10 y 50 años aproximadamente, estaba prohibido. Sin embargo, la Corte Suprema de la India retiró el veto que había sido mantenido durante décadas.

Desde entonces, muchas activistas han intentado ingresar al templo, pero no han podido lograrlo, debido a la resistencia de miles de devotos, entre los que se encontraban hombres y mujeres, que lo consideraron como un ataque a la tradición.

Las protestas se han producido en al menos tres distritos de Kerala, India, y causaron la muerte de un militante del partido nacionalista hindú BJP del primer ministro.

El vocero de la Policía de Pandalam, Pramod Kumar, señaló que "sus heridas eran graves y murió la noche del miércoles. Al menos otras 15 personas resultaron heridas en incidentes en todo el estado".

El primer ministro, Narendra Modi, se mostró a favor de la prohibición, ya que según él es una cuestión de tradición. En la India, aún hay varios templos a donde las mujeres no pueden ingresar.

Luego del ingreso de las activistas a Sabarimala, el templo cerró sus puertas en la mañana del mismo día del incidente, para que se proceda con un ‘‘rito de purificación’’.

2 women (Kanaka Durga n Bindu) below 50 years entered #SabarimalaTemple this morning, #Kerala CM confirms the news, priests close the temple for Shuddhi pic.twitter.com/0RPQvIRrsh