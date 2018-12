Joven casi queda ciega luego que le explotara en la cara un huevo que cocino en microondas

Una joven de Inglaterra quedó temporalmente ciega luego que un huevo, el cual había cocinado al interior de un microondas, le explotó en la cara al día siguiente de la Navidad. La mujer ha decidido compartir su historia para evitar que otras personas padezcan lo que ella.

Courtney Wood de 19 años se levantó muy temprano el 26 de diciembre con el fin de desayunar. Ella colocó a freír dos tiras de tocino en una sartén y puso un huevo en un recipiente con agua para que hirviera dentro del microondas.

Unos minutos más tarde, cuando notó que este último ya estaba listo para consumir, lo retiró para que se enfriará y lo colocó muy cerca de la hornilla de la cocina donde aún freía los tocinos, sin embargo, cuando volteó el huevo le explotó en la cara.

"El microondas no hizo ruido, así que saqué el huevo, lo puse de lado y revisé el tocino. Cuando me volví hacia la jarra, el huevo explotó en mi cara", narró la mujer al diario inglés The Sun.

Con un incontenible dolor Courtney se dirigió hasta el baño para echarse agua fría con el fin de intentar reducir la sensación de ardor. Luego llamó a un amigo para que la auxiliara y la llevara hasta el Hospital Universitario de Royal Stoke.

Allí, los médicos le dijeron que las quemaduras no causarían ningún daño permanente, pero la explosión había arañado la superficie de ambas córneas. "La capacidad de visión en mi ojo derecho volvió en 48 horas, pero todavía no puedo ver bien por mi lado izquierdo", agregó la estudiante.

Ahora, Wood se dedica a contar su historia a través de las redes sociales y cómo es que su mejora de salud evoluciona diariamente ya que desea concientizar para que otros no pasen por lo mismo.