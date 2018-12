NASA publicó primera 'selfie' de la sonda InSight en Marte [FOTOS]

El módulo estadounidense InSight se tomó su primera 'selfie' desde Marte y la envío a la Tierra.

Un brazo robótico de la NASA fue el artefacto que tomó y envió 11 fotos de Insight a la Tierra. En ella se ven claramente los páneles solares, la cubierta del aparato repleto de instrumentos, los cuales sirven para cumplir su misión en el planeta rojo.

Los científicos de la NASA vieron por primera vez los alrededores de InSight en su área de trabajo, en un área de 2,13 metros por 4,26 cuadrados.

"La ausencia de rocas, elevaciones y huecos significa que el sitio es extremadamente seguro para nuestros instrumentos", dijo Bruce Banerdt, desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Cabe destacar que InSight desplegará equipos como el sismógrafo para que los científicos de la NASA detecten todo tipo de movimiento en el planeta.

Hace una semana, InSight registró los primeros sonidos de viento de Marte y los compartió a través de las redes sociales.

"Ambos instrumentos grabaron el sonido del viento de diferentes formas", explica la NASA. "El sensor de presión de aire, parte del Subsistema de Carga Útil Auxiliar (APSS), que reunirá datos meteorológicos, registró las vibraciones directamente. El sismógrafo captó las vibraciones causadas al módulo de la nave por el viento que mueve los paneles solares, cada uno de los cuales mide 2,2 metros de diámetro y sobresalen a ambos lados como un par de orejas gigantes".

El pasado mes de noviembre la sonda InSight se posó en suelo marciano, poniendo fin exitosamente a una arriesgada maniobra de aterrizaje.

"¡Aterrizaje confirmado!", anunció una operadora del centro de control de la misión, al tiempo que los presentes estallaron en vítores y saltaron para abrazarse en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ese mismo día.

By carefully swinging my arm out in front of me, I’m starting to get a better look at the ground in front of me where I’ll be doing my work. Meanwhile, kind of hypnotized by the play of light and shadow on my arm. More pics: https://t.co/tjr8tfsdEF pic.twitter.com/GAH2Ngi2FX