Empresa ofrece 100.000 dólares a quien abandone el móvil por un año

La dependencia a la conexión constante y a los teléfonos móviles es un mal tecnológico en auge. Conscientes de la dificultad de una desconexión continua, la marca de bebidas vitaminadas VitaminWater promete 100.000 dólares a quien abandone su dispositivo inteligente durante 365 días. Todos los participantes deben ser mayores de 18 años y residentes legales de Estados Unidos.

Al final de la prueba, el ‘ganador’ deberá pasar por un detector de mentiras para confirmar su triunfo de desconexión.

Eso sí, los participantes podrán utilizar antiguos teléfonos móviles durante todo el año. Y también computadoras portátiles y de escritorio, al igual que los dispositivos activados por voz como Google Home o Amazon Echo. Sin embargo, quedan completamente descartados todos los dispositivos móviles inteligentes como móviles y tabletas, incluso si estos pertenecen a los amigos de los participantes.

La marca que ha planteado el desafío pertenece a Coca-Cola. Quienes deseen obtener los miles de dólares deben compartir una publicación en Twitter o en Instagram explicando qué harían con el tiempo que desperdician en las redes sociales.

Los organizadores señalan que las solicitudes serán evaluadas por originalidad, relevancia de marca, humor y otros factores.

Las reglas oficiales de VitaminWater establecen que quienes utilizan un teléfono inteligente para el trabajo u otros compromisos "no tienen que aplicar".

A pesar de la dificultad del reto, si el concursante no logra llegar al final de su odisea de desconexión también obtendrá un premio, ya que VitaminWater estableció que quienes lleguen a la mitad de la travesía (6 meses) recibirá 10.000 dólares.

Los usuarios de Twitter salpicaron la plataforma con presentaciones esta semana, y muchos ganadores esperanzados prometieron seriamente que usarían el tiempo para vincularse con la familia, aprender nuevos idiomas y mejorar sus relaciones.



Aquí puedes ver algunas propuestas de los participantes:

If I didnt have a smartphone for a year I'd be more in touch with myself, my friends and my family. I'd also be able to focus on my goals more or exploring new goals and strengths. You also get a chance to be more original! #nosmartphoneforayear #contest #vitaminwater — NALI (@Denali_GEESH) 13 de diciembre de 2018