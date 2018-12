Carta de Navidad: niño que sobrevivió incendio y quedó desfigurado pide nuevo rostro a Papa Noel

El niño de iniciales B.S. vive en Uzbekistán y sobrevivió a un arrasador incendio cuando apenas era un bebé. Ahora, con apenas cinco años, enfrenta las miradas de temor de niños y adultos. Por ello, a través de una conmovedora carta, hizo público su deseo de Navidad: él pide “una cara nueva” a Papa Noel.

El pequeño aprovechó la fiesta venidera de Navidad para dar a conocer al mundo su anhelo más preciado: ser un niño como los otros y llevar una vida ‘normal’, sin tener que enfrentar miradas de miedo y desaprobación.

En su misiva narra que cuando se mira al espejo se tiene miedo a sí mismo porque no tiene nariz, orejas ni cabello, según publicaron los diarios británicos The Sun y Daily Mail. Además, revela el rechazo que debe padecer cotidianamente: "Tengo que esconderme porque me tienen miedo".

"Mi mamá dice que no iré a la escuela… a menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida en este momento. Sólo quiero ser como otros niños", reza la carta que ha dado la vuelta al mundo.

También explica el origen de sus padecimientos al inicio de su carta: "Hola Papá Noel! Me quemé cuando era un niño pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas".

El niño ya recibe ayuda para recuperar

La carta fue hecha pública por la asociación "Ya ryadom" (Yo estoy a tu lado) de la ciudad de Almaty y forma parte de una campaña llamada de Navidad denominada "Una Carta a Santa".

Los referidos medios británicos señalan que el niño ya empezó a recibir tratamiento médico en la clínica MedIndia en India, donde el trabajo de los médicos logró la reconstrucción de los párpados hacerle implantes de dientes e injertos de piel en el cuello.

El pequeño sobrevivió a un incendio cuando era bebé. Lamentablemente, su rostro quedó completamente desfigurado.