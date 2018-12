Brasil: Jair Bolsonaro niega acusaciones sobre maniobras de evasión fiscal

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, negó estar involucrado en el presunto delito de evasión fiscal, tras un informe el Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf) del Ministerio de Hacienda. El documento detalla los movimientos bancarios de un exempleado de Flavio Bolsonaro, uno de sus hijos.

Jair Bolsonaro atinó a responder a las sospechas que hay sobre él tras este informe diciendo que “si cometí un error, esta dispuesto a corregirlo. Según el Coaf, por la cuenta de Fabricio Queiroz, asesor de Flavio Bolsonaro, pasaron en el período de un año 1,2 millones de reales (unos 315.800 dólares), cifra incompatible" con su sueldo de casi 6.000 dólares.

El Coaf añadió en su informe que Queiroz depositó 24.000 reales (6.400 dólares) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente electo y quien, como él, no declaró ese dinero a las autoridades fiscales. El presidente electo dijo que eso fue la devolución de un préstamo que le hizo a Fabricio Queiroz años atrás.

"No lo puse en mi cuenta porque tengo dificultades para ir a los bancos, para andar por la calle. Entonces, le dije a Queiroz que deposite el dinero en la cuenta de mi esposa. Pero nadie recibe dinero sucio con un cheque nominal", declaró Jair Bolsonaro a la prensa.

Sin embargo, el próximo presidente de Brasil no incluyó este movimiento en su declaración de renta. Esto para Jair Bolsonaro no es un acto grave, sino un simple error que está dispuesto a corregir y que no tiene problemas en "asumir la responsabilidad ante el Fisco".

Jair Bolsonaro, quien además es capitán de la reserva del Ejército brasileño, participó este sábado en un acto en la Escuela Naval de Río de Janeiro, después de haber guardado reposo el viernes, por recomendación médica.