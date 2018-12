WhatsApp: los mensajes del periodista asesinado Jamal Khashoggi sobre el príncipe saudí

Jamal Khashoggi fue asesinado en Estambul. El periodista saudí iba a casarse, pero lo ultimaron en la embajada de su país en Turquía. Un compatriota suyo, activista, decidió dar a conocer los mensajes que intercambiaba con él por WhatsApp un año antes de que le dieran muerte.

Omar Abdulaziz, de Canadá, reveló los mensajes que intercambiaba por WhatsApp con el periodista crítico del régimen de Arabia Saudita. En esos mensajes que intercambiaba con el activista, Jamal Khashoggi calificaba como un hombre peligroso al príncipe saudí, Mohamed bin Salmán, debido a las detenciones de opositores y activistas.

“Los arrestos de Jamal Khashoggi son injustificados y no le sirven”, dijo el periodista saudí a Omar Abdulaziz, en el chat de WhatsApp. “La tiranía no tiene lógica, pero le encanta la fuerza, la opresión y necesita mostrarlos”, explicó. “Es como una bestia ‘pac man’, cuantas más víctimas come, más quiere”, escribió, según la CNN.

La conversación data de hace más de un año. En agosto pasado, ambos presumieron que sus conversaciones podían haber sido interceptadas por el régimen de Arabia Saudita y mostradas al príncipe Mohamed bin Salmán. En octubre, Jamal Khashoggi ya estaba muerto.

El periodista saudí y el activista Omar Abdulaziz estaban planificando un movimiento juvenil que exigiría la rendición de cuentas del estado de Arabia Saudita. Jamal Khashoggi y su compañero bautizaron su proyecto como ‘abejas cibernéticas’. La idea era defender los derechos humanos de su país a través de las redes sociales, como Twitter. El joven activista ya había conseguido asilo en Canadá, pero aún quería luchar junto con el periodista saudí contra el régimen de Mohamed bin Salmán.

“Una vez que se enteraron de las abejas, estaban realmente preocupados y perturbados, los funcionarios”, escribió a Jamal Kashoggi, según el medio citado. “Arrestaron a mucha gente y asaltaron muchos lugares. Me alegro de que estés en el extranjero y estés a salvo”, le expresó por WhatsApp. Dos meses después, el periodista saudí sería asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía.