Antropólogo revela cómo logró sobrevivir a tribu que mató a misionero con flechas

Hace un par de semanas, la noticia de la muerte de un misionero norteamericano en manos de una tribu de Sentinel del Norte, en la India, conmocionó al mundo entero. El religioso fue acribillado a flechazos por intentar acercarse a la orilla en su afán de querer "evangelizar" a dicha sociedad que se presume está conformada por un aproximado de 150 personas que prefieren vivir en cautiverio, como se ve en un video muy popular en YouTube.

Sin embargo, ¿qué tan difícil es salir con vida de esta zona conocida en el mundo entero como la "Isla de la Muerte"? Pues la respuesta la tiene el antropólogo Triloknath Pandit, estudioso de la India que tuvo la oportunidad de acercarse a esta peligrosa tribu en 1991 en un encuentro que se realizó "bajo su responsabilidad" y pudo invitarles frutas en el poco tiempo que duró el contacto antes que se ponga "iracundos" y comiencen a amenazarlos, según se ve en el video.

"El muchacho cometió un error. Tuvo la oportunidad de salvarse, pero insistió y lo pagó con su vida", dijo el antropólogo quien estuvo a punto de vivir una experiencia mortal como esa tras intentar acercarse a la tribu, luego de muchos años estudiando el comportamiento de ese tipo de sociedades aisladas de las cuales quedan muy pocas en el mundo.

"Cuando me separé unpoco de mi equipo para acercarme a la orilla, un joven de esta tribu me amenazó con un cuchillo y me dijo que me cortaría la cabeza, por lo que me retiré. Me dejaron claro que no era bienvenido", puntualizó.

El último registro grabado que se pudo tener con esta tribu quedó registrado a través de un video que se volvió muy popular en YouTube, en el que se puede notar a un grupo de "hombres modernos" encontrándose con los recolectores y cazadores de esta tribu a quienes evidentemente no les hizo nada bien la llegada de los extraños.