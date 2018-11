Se somete a operación para curarse de cáncer pero error médico le arruina la vida

A Linda Wolley, de 76 años, lo médicos de un hospital en Colorado, Estados Unidos, le extirparon por error los dos riñones pese a que solo uno de ellos estaba infectado de cáncer. Sin embargo, el otro órgano estaba sano, y así fue probado por dos biopsias practicadas antes y después de la fatídica operación.

En marzo, previo a extracción de ambos riñones, un informe de biopsia realizado a Linda concluyó que no había “evidencia de malignidad”. Aún así le extirparon ambos órganos.

Luego de la operación, el informe de otra biopsia explica que no había “evidencia de carcinoma y no se identificó una lesión masiva”. Pese a ser evidente su mala práctica, ni el hospital ni los médicos se disculparon con Linda Wolley.

Ahora ella es parte de una enorme lista de más de 95 mil pacientes norteamericanos que necesitan un trasplante de riñón, y que conseguirlo podría tardar hasta 7 años en el mejor de los casos.

“Es aterrador, porque uno no tiene otra opción cuando ingresa a un hospital”, lamentó Linda. En declaraciones a la cadena internacional FOX, su abogado lamentó que el centro médico no le haya pedido disculpas, pero ella afirmó que “más que unas disculpas, siento que me deben un riñón. Eso es seguro”, dijo.