Padre culpa a YouTube, WhatsApp y al Estado Francés del suicidio de su hijo

Padre denuncia a YouTube, WhatsApp y el Estado Francés de la muerte de su hijo. El hombre dijo a la prensa que el suicidio de su hijo -identificado como kendal- no fue voluntario ya que el menor participaba del reto viral del Momo Challenge.

Según el padre, el adolescente de 14 años fue hallado colgado dentro de su habitación con el cinturón de un kimono. Al respecto, el hombre dijo que su hijo era parte de esta red de chantaje que los incita a cometer actos peligrosos les pide fotos sexuales les pone retos y culmina cuando llega a la última etapa que es cuando los participantes se quitan la vida no sin antes enviar el juego a algún amigo.

Al respecto, el padre dijo que la culpa del deceso de Kendal la tenía YouTube, WhatsApp, una web de cita y el Estado Francés ya que estas páginas eran de libre acceso y el Estado no ponía ninguna restricción para los adolescentes, quienes tenían acceso a páginas peligrosas o con información falsa.

"Yo acuso a YouTube, Whatsapp y a la web 'rencontre-ados.com' de no proteger a los jóvenes", dijo René Gattino. "Siento que el Estado no ha tenido suficientemente en cuenta los peligros que estos sitios representan para los jóvenes". "Cuando te toca a ti no lo entiendes. Pensámos que podíamos estar tranquilos en el campo, pero Internet está en todas partes y eso no asegura nada", agregó.

Según el padre si YouTube, WhatsApp y rencontre-ados.com hubieron tenido en cuenta la edad del menor este nunca se hubiera registrado o hubiera tenido carta libre a información perjudicial para su edad.