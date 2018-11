Niño deportado de México fuga de albergue y hace pedido a presidente de Honduras

Mario David Castellanos, es el nombre del niño de 12 años que se escapó de un albergue a donde o había llevado el gobierno luego de ser atrapado como parte de la caravana migrante que viajaba de México hacia Estados Unidos. Más tranquilo, el menor contó detalles de su fuga y le hizo un pedido especial al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. La entrvista fue compartida vía YouTube.

El migrante hondureño le pidió una beca para así poder acceder a educación de calidad porque quiere ser ingeniero además le pidió le permitan quedarse en casa ya que tiene miedo de que lo puedan volver a “agarrar”.

“Yo estoy triste porque me dicen que me pueden agarrar otra vez y me pueden llevar, al hogar de la estatal Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF)”, dijo el niño en una entrevista autorizada por su padre, José Mario Castellanos.

Vale recordar que tras ser deportado de México a Honduras, el menor no pudo reunirse con sus padres ni bien llegó ya que las autoridades señalaron que debían evaluar si sus progenitores eran capaces de cuidarlo.

Ahora el padre de Mario Castellanos ha expresado su temor por perder a su hijo y señaló que teme que el gobierno de Honduras se lo quite así como sucedió con su otra hija, quien había sido llevada por empleados del DINAF, los mismos que tienen al menor en su poder.

La entrevista fue compartida en YouTube y puedes verla aquí: