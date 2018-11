Apuñalamiento entre dos personas desata el caos en Sony Music Londres

La policía británica irrumpió este viernes en las oficinas de Sony Music en Londres, después de que dos personas fuesen apuñaladas en lo que, según la compañía, fue una pelea violenta entre dos empleados.

Los trabajadores de Sony Music fueron evacuados del edificio, donde también se encuentra el grupo Warner Music.

"Dos miembros del equipo de catering se enzarzaron en una pelea violenta", afirmó Sony Music en un comunicado.



"Dos hombres (...) fueron hallados con heridas de arma blanca. Ambos fueron detenidos en el lugar por presuntos ataques corporales de gravedad", informó la policía de Londres.

"Los hombres fueron trasladados al hospital y permanecen allí. Sus heridas no representan un peligro para sus vidas", agregó, precisando que el incidente, durante el cual no parecían haberse utilizado armas de fuego, no es considerado un acto terrorista.

#ÚLTIMAHORA Al menos dos personas apuñaladas en un incidente en la oficina de Sony en Londres: una persona detenida - policíapic.twitter.com/qrfDsUX3Cy — 6W (@6W_es) 2 de noviembre de 2018

Maria Afolabi, de 25 años, analista financiera en Warner, explicó que los empleados fueron avisados de que había un problema por la alarma antiincendios.



Cuando salía del edificio, vio a un trabajador de Sony llorando y a la policía armada irrumpiendo en el edificio por las escaleras.

"No sabíamos qué pasaba. Llevaban muchas armas y subían corriendo", dijo a la AFP.



La agencia de noticias Press Association citó a un empleado de Sony, cuyo nombre no divulgó, según el cual dos trabajadores de la cocina, empleados por una empresa de catering, "corrían por todas partes persiguiéndose" y "acuchillándose uno a otro".

#ÚLTIMAHORA Al menos dos personas apuñaladas en un incidente en la oficina de Sony en Londres: una persona detenida - policíapic.twitter.com/qrfDsUX3Cy — 6W (@6W_es) 2 de noviembre de 2018



La calle en Londres fue brevemente acordonada durante el incidente.

La sede de Sony Music en Londres se encuentra en una zona muy comercial del barrio de Kensington y frente a las oficinas del diario Daily Mail.



Trish Ellis, empleado del The Mail on Sunday que presenció lo ocurrido, explicó que "los policías armados iban entrando de seis en seis, más y más, y parecía que retenían a la gente en el edificio". Después, "gradualmente empezaron a hacer salir a la gente, en grupos de diez o veinte".

| @inter_pl | Evacúan edificio sede de Sony Music en Londres, preliminarmente dos personas habrían sido apuñaladas. Hasta ahora, la Policía descarta que sea un hecho terrorista.

Video: @6W_es pic.twitter.com/nzIj6Dz4PS — Prensa Libre (@prensa_libre) 2 de noviembre de 2018



La evacuación se realizó "por precaución", precisó el comunicado policial.