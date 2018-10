Brasil: Donald Trump llamó a Jair Bolsonaro para celebrar triunfo electoral

Pese a su discurso homofóbico, racista y misógino, Jair Bolsonaro obtuvo la presidencia de Brasil gracias al 55.13% de votos válidos. La segunda vuelta electoral culminó con el triunfo del candidato de la ultraderecha brasileña. Ante el hecho, Donald Trump (con quien han comparado al exmilitar) llamó al presidente electo para felicitarlo y aseguró que tuvieron una "excelente conversación”.

Vale precisar que en diversas ocasiones de la convulsa campaña electoral, Jair Bolsonaro realizó guiños a Donald Trump y ambos se caracterizan por formar parte de una cruzada negacionista acerca del cambio climático. Así, el presidente electo de Brasil fue bautizado como el “Trump de América Latina” porque ambos tienen en común el hecho de no medir el peso de sus declaraciones.

A través de su red social preferida, el presidente de Estados Unidos afirmó que mantuvo una “excelente conversación” con Jair Bolsonaro. Además, remarcó su compromiso de trabajar “estrechamente” en materia “comercial y militar”.

"Tuve una buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones por un margen sustancial. ¡Acordamos que EE.UU. y Brasil trabajarán estrechamente en materia comercial, militar y todo lo demás!", señaló Donald Trump a través de su cuenta de Twitter.

"¡Excelente llamada, le expresé mis felicitaciones!", expresó tras el triunfo del candidato del Partido Social Liberal, quien venció a su contendiente Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, el mismo que perdió tras alcanzar el 44.87% de los votos en todo Brasil.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, también se expresó este lunes sobre la elección de Bolsonaro y afirmó que EE.UU. y Brasil, "como dos de las democracias y economías más grandes del mundo", están "trabajando juntos para enfrentar los desafíos globales y regionales más apremiantes del siglo XXI". "EE.UU. y Brasil comparten una colaboración vibrante basada en el compromiso mutuo de promover la seguridad, la democracia, la prosperidad económica y los derechos humanos", subrayó Nauert en un comunicado.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!