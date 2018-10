Novia de Jamal Khashoggi: “siento una oscuridad que no puedo expresar”

Jamal Khashoggi y Hatice Cengiz estaban próximos a casarse solo requerían de un último documento de la embajada de Estambul, en Turquía, país donde Jamal vivía junto a su novia pero el reportero entró al consulado y no salió más. Hatice entendió que algo no iba bien cuando luego de esperarlo por más de 5 horas en el frontis del edificio consular su futuro esposo no abandonó la sede.

Hatice habló por primera vez con la prensa turca y explicó que antes de su visita había contemplado en acompañarlo al consulado pero para evitar tensiones ambos decidieron que lo mejor era que vaya solo. Hatice se quedó tranquila ya que asumió que las autoridades saudíes no le harían daño dentro de una oficina gubernamental.

La prometida de Jamal contó que esperaba que todo saliera como lo previsto ya que el periodista había visitado la sede el pasado 28 de septiembre sin complicación alguna. Hatice dijo que lo único que necesitaban era que Jamal regularice los papeles de divorcio pero el crítico del gobierno de Arabia Saudita nunca abandonó la sede.

"Él creía que Turquía era un país seguro y si era detenido o interrogado, el tema se resolvería fácilmente (...) Sus conexiones locales en Turquía eran muy buenas, como sabe, sus conexiones políticas también", señaló Cengiz a la cadena turca Habertürk. Finalmente la prometida de Jamal dijo ahora “siento una oscuridad que no puedo expresar” ya que aún no se ha confirmado si el periodista fue asesinado o quienes estarían involucrados en su muerte.



Cabe señalar que ahora Cengiz permanece bajo resguardo policial y es custodiada las 24 horas del día sin embargo no ha trascendido si Hatice ha recibido amenazas de muerte o teme por su vida.

Las últimas imágenes del periodista Jamal Khashoggi están en YouTube y puedes verlo aquí:

La pareja camina dentro de su residencia en Estambul, Turquía.