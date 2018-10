Le arrancó cuero cabello a su exnovia por no querer tener intimidades con él

Violencia de género en Colombia, específicamente en Barranquilla, cuando un hombre despertó a su pareja pidiendole tener relaciones sexuales, sin embargo, esta adormitada se negó a estar con él.

Al negarse a estar con José Castro Maldonado, el hombre desató una furia en la que por poco Kenede Susana Vega Garizao de 25 años pierde la vida y casi pierde el cuero cabelludo.

Ese día la mujer había llevado a sus tres hijos a la casa de la hermana de Castro Maldonado. A los días fue a recogerlos y el hombre que había llegado de viaje desde Santa Marta, Colombia, le pidió que se quedara.

Ella aceptó puesto que al siguiente día se iba de viaje.

Vale destacar que la pareja había terminando hace meses porque Castro Maldonando sufría de ataques de celos y maltrataba físicamente a Kendi.

A las 10 de la noche, cuando todos dormían, el hombre salió del cuarto hacia la sala, donde dormía Kendi, con la intención de tener relaciones sexuales, pero ella se negó, por lo que comenzó a ofenderla y se inició una pelea.

Ese día yo me encontraba en la casa de una hermana de José, acompañada de mis tres hijos con quienes teníamos planeado pasar allí ese fin de semana festivo. En horas de la noche él me pidió estar con él, pero yo me negué. De inmediato él empezó a gritarme como loco, fue a la cocina tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mí", narró la víctima a una radio conocida en Colombia.

El hombre la comenzó a amenazar con un cuchillo mientras ella se negaba, fue entonces cuando la tomó y le comenzó a cortar el cuero cabelludo.

"Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía como que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", dijo a la emisora en Colombia.

Esa noche Kendi fue llevada al Hospital Universidad de Norte en Colombia con cuatro heridas en su cabeza y tuvo que ser intervenida quirurgicamente de emergencias.

"Yo llegué al hospital, los médicos se preguntaban por qué yo estaba consciente tras haber perdido mucha sangre. Sin anestesia me volvieron a coser el cuero cabelludo. Yo sentía las punzadas, pero era la única forma. Al rato me desmayé del dolor", contó Kendi de Colombia.

No es la primera vez que Kendi sufre de agresión violencia de género por parte de Castro Maldonado. Anteriomente el hombre la había ahogado en un tanque de agua en la parte de atrás de la casa que compartían.

El hombre fue capturado por las autoridades de Colombia y enfrenta cargo por violencia de género.