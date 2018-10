Chilena crea líquido sin sabor para evitar que la palta se ponga negra.

Un equipo de científicos chilenos, liderado por Laura Almedares, ha creado un líquido que alarga la vida de la palta.

Sin embargo, Almendares, académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), cuenta que en un principio la intención del producto desarrollado era alargar la vida de otra fruta: la tuna.

La idea nació cuando unos agricultores chilenos se le acercaron para preguntarle qué se podía hacer para darle mayor valor a la tuna, señaló la científica en una entrevista a un medio chileno. ‘‘Nuestra idea fue buscar una fórmula para que se pudiera vender pelada y lista para servir, pero su inestabilidad era un tema muy complejo", indicó.

Luego de tres años de trabajo, que contó con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Usach, lograron crear el producto que trajo resultados muy satisfactorios. Al ser aplicado a la tuna logró alargar su vida hasta 40 días en refrigeración.

Una vez que vieron estos resultados el equipo decidió aplicarlo también a otros productos masivos, como la palta. Al hacerlo lograron neutralizar la tendencia de esta a volverse negra luego de ser cortada, extendiendo su vida hasta por 30 días. En el caso de la manzana también evita su oxidación por la misma cantidad de tiempo.

Actualmente, la fórmula se encuentra en un proceso de patentamiento, motivo por el cual no puede dar a conocer los componentes. Sin embargo, Almedares afirma que los compuestos de este líquido son ‘‘antioxidantes comestibles que controlan microbiológicamente el crecimiento del fruto’’. Asimismo, también ha indicado que el producto no tiene sabor ni color alguno, por lo que no afectará el consumo de los alimentos.

Pero esta no es la primera vez que la investigadora chilena suena en las noticias. Ella ya se había hecho conocida por inventar unas papas fritas saludables.