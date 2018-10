Trump amenaza a Honduras por la caravana de inmigrantes que van a EE.UU.

Donald Trump se pronunció a través de Twitter sobre la caravana de casi 2000 personas que se dirigen desde Honduras hasta la frontera de México con Estados Unidos. El presidente norteamericano amenazó al gobierno hondureño con quitarles la ayuda económica si permite que los inmigrantes ingresen de manera ilegal al territorio estadounidense.

“¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato”, escribió el mandatario norteamericano, sobre los inmigrantes que han partido el sábado pasado desde San Pedro Sula.

La caravana de Honduras está conformada por alrededor de 2000 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y niños. Ellos quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, debido a que la amenaza de Donald Trump se ha hecho extensiva a otros países centroamericanos, autoridades de Guatemala y México estuvieron revisando la condición migratoria de los integrantes de la caravana.

A través de su red social oficial, el presidente Trump continuó presionando a los países fronterizos. “Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos, u otros, viajen a través de sus fronteras y lleguen a los Estados Unidos, con la intención de ingresar a nuestro país de manera ilegal, todos los pagos que se les hagan se detendrán”, aseguró el mandatario norteamericano.

El organizador de la caravana de inmigrantes, el exlegislador Bartolo Fuentes fue detenido por la policía de Guatemala. Las autoridades del país centroamericano ordenaron su extradición.

Donald Trump aseguró posteriormente que cualquier persona que ingresara de manera ilegal sería arrestada, en sintonía con la política migratoria que ha venido manejando desde que dirige el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno hondureño aseguró que la ‘Caminata del migrante’, como se bautizó a la gran caravana, había engañado a las personas con un fin político. Sin embargo, según los organizadores, ellos se dirigían al territorio norteamericano huyendo de la pobreza en Honduras.

