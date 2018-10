Youtube Error 503: ¿Qué es el 500 internal error?

La noche de este martes la plataforma de Youtube, una de las más vistas en el mundo se cayó y ha generado revuelo en toas las redes sociales. Al entrar a la página las personas se encuentran como una imagen que dice: Youtube Error 503, - Internal Server Error.

El Youtube error 503 – Internal Server Error es un código de estado HTTP que indica a los usuarios, en este caso Youtube, que "por ahora no puede atender el problema en el mismo instante. o el típico mensaje de: "Ahora no puedo, vuelva más tarde".

Vale destacar que el Youtube Error 503, se puede ver de varias maneras, ya que cada página web tiene un permiso para personalizar el mensaje, en este caso el mensaje de Youtube lo ha mostrado en su primera plana.

Con un error 503 puede que los usuarios tengan que pasar minutos u horas para que la página atienda su mensaje, lo que ocurrió esta noche con Youtube.

Además de ello, un Youtube Error 503, señala que es una medida de seguridad, es decir, que no puede atender la petición del usuario al momento.

Una caída imprevista de la plataforma web más caída del mundo, Youtube sufrió un “golpe” la noche de este martes. Usuario fanáticos de los videos reaccionaron al inesperado fallo, que imposibilitó el acceso.

Hace dos horas La cuenta oficial de Youtube en Twitter dio las gracias a través de una publicación, por reportar la caída de Youtube, Youtube TV, que estaban trabajando en resolver el problema: "Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le mantendrá actualizado".

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.