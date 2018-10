Facebook: grabó agresiones de su pareja y lo denunció en la red social

Por Facebook, una joven de 22 años denunció a su conviviente por violencia familiar. Ella afirmó que estaba cansada del maltrato al que la sometía el padre de su bebé. Aseguró que si había soportado los maltratos de su pareja era por su pequeño hijo. “Me canse de estar callada, de cerrar la boca, de aguantar abusos, de que me dejara como la mala de la película, de vivir llorando”, dijo la joven de Chile, a través de la red social.

Zaida Vanessa Vargas acusó a su pareja de haberla obligado a tener el bebé y de golpearla. “Pospuse mi último semestre de carrera por un embarazo no deseado el cual tuvo muchas complicaciones”, escribió en su publicación de Facebook. Además, aseguró que su pareja amenazó con denunciarla si ella decidía interrumpir el embarazo. En Chile, el aborto solo está permitido en casos de violación o complicaciones que pongan en riesgo la vida de la madre o el feto.

Sin embargo, su condición de gestante no le impidió a su pareja continuar con los abusos. Ella relató en Facebook que su pareja la forzó a tener relaciones sexuales mientras estaba embarazada y que eso causó, según su testimonio, que el bebé naciera antes de lo previsto en un hospital. “Me deje abusar muchas veces sexualmente sin querer tener relaciones en el embarazo y post embarazo por eso mi hijo nacio prematuro de 32 semanas”, contó en la red social. Ella estaba estudiando Administración de redes computacionales en Chile.

En las imágenes que compartió en Facebook la chilena Zaida Vanessa Vargas muestra los efectos de la paliza que sufrió. “Aguante por mi hijo porque no nos faltara el plato de comida porque mi condición de vida era precaria”, aseguró la joven madre. “Hoy hago público el golpe que me dio por una infidelidad por parte de él, para que no aguantemos más este tipo de abusos para no depender de tipos como este”, escribió. Según comentó en la publicación, ya realizó la denuncia por violencia y maltratos ante las autoridades de Chile.