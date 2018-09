Más de 100 líderes ambientales fueron asesinados en América Latina durante el 2017

Berta Cáceres, en Honduras; Isidro Baldenegro en México; o Edwin Chota en el Perú son algunos casos emblemáticos de la impunidad que rodea a los asesinatos de los líderes ambientales de América Latina. Así, la organización internacional Global Witness denuncia que al menos 124 defensores de la tierra fueron asesinados en la región durante el 2017.

El informe anual de la organización señala que 207 ecologistas fueron asesinados en todo el mundo durante el 2017; y que América Latina concentra el 60% de crímenes contra los defensores de la tierra. Un número que ha ido en ascenso en los últimos años, ya que en 2016 se registraron 200 homicidios y en 2015, 185.

Un acuerdo histórico que busca acabar con los asesinatos a ecologistas

Ante este panorama, 14 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves 27 en la Organización de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), un tratado para la protección de los ecologistas.

“Este acuerdo es novedosísimo, es el único que incorpora la defensa de los que están luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, en entrevista al diario El País.

La funcionaria señala que el acuerdo, que retoma el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resulta “histórico” y que con este proyecto el continente se pone “a la vanguardia”.

Sin embargo, las críticas al Acuerdo de Escazú no se hicieron esperar. Ahora, denuncian la poca especificidad del texto. “El contenido no tiene mucho peso en términos prácticos. Por ahora hay mucha retórica, pero poco sobre qué significa. No tiene mucha información sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los gobiernos”, manifiesta Billy Kyte, de Global Witness. Si bien es cierto que se trata de un hito histórico en materia ambiental, los resultados dependerá de la voluntad de los gobiernos por cumplir con lo pactado.

Además, otro importante cuestionamiento que se le hace al Acuerdo de Escazú es el artículo que garantiza el acceso a la justicia. Punto controversial para los países firmantes de América Latina, donde el nivel de impunidad es muy elevado.

“Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios. La mayoría de las herramientas para el acceso a la justicia existen pero están mal aplicadas porque no hay voluntad política por parte de las autoridades”, dice Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, también asesinado el pasado mayo en Puebla (México).

A pesar de las críticas, Alicia Bárcena de la CEPAL se muestra optimista frente al histórico acuerdo porque considera que esta vez la situación es diferente porque se trata de un acuerdo vinculante, lo que pondrá más presión sobre los gobiernos para que formalicen lo acordado.

Fuente: El País