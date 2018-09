Estados Unidos: hallan cuerpo de guía de montaña que fue devorado por osos

Una reciente tragedia ha conmovido a miles de ciudadanos en los Estados Unidos luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de Mark Uptain, un conocido guía de montaña de 37 años. Desde el último sábado que varios rescatistas y oficiales de seguridad del estado de Wyoming emprendieron la tarea de hallarlo luego de que tanto él como un cliente suyo, Corey Chubon, fueran atacados por un par de osos en medio de una rápida excursión.

Los dos cazadores profesionales habían ido a buscar una presa de alce que habían atrapado por la noche del jueves en Terrace Mountain, al noreste de Turpin Meadow, no obstante, no supieron cómo reaccionar contra el ataque de una osa y su cría. En medio de esta situación, ambos quisieron ir, pero solo Corey pudo lograr este objetivo y salvar así su vida.

Según la versión de Chubon, este indicó que si pudo ponerse a salvo de la violenta escena fue gracias al accionar de Uptain. "Oímos rocas caer, y de la nada dos osos comenzaron a atacarnos", comentó el sobreviviente, agregando también que se siente bendecido por lograr ponerse a resguardo.

Tampoco olvidó mencionar que intentó ayudar a su compañero: "Uno de los osos me hizo girar en el aire, y en ese momento traté de arrojar el arma a Mark, pero el arma no llegó". En este desesperado intento por alcanzarle una mejor defensa a Uptain, no pudo apoyarlo como quería. Por el momento, Corey todavía se encuentra recuperándose de las heridas que recibió del ataque en sus brazos y piernas.

Cabe precisar que la muerte del montañista y cazador deja a cinco hijos huérfanos de padre y, según con lo recabado por la agencia de noticias AP, contaba con muchos años de experiencia en su labor. "Pensaron que había algún tipo de competencia por su comida y vinieron a reclamar su comida", finalizó su último cliente en una entrevista por televisión.