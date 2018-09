YouTube: el día que Donald Trump cantó en los Premios Emmy vestido de granjero [VIDEO]

Antes de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos lo suyo era el mundo del show y el espectáculo. Ahora que se desarrolla la 70° edición de los premios Emmy circula vía YouTube la participación del presidente norteamericano en el ya lejano 2006 en un curioso musical en el cual aparece vestido de granjero.

El video de YouTube permite observar que Donald Trump no se subió al escenario de los premios Emmy porque fuese a recibir un galardón sino porque debía protagonizar un musical.

En aquella época Donald Trump era solo un empresario que conducía el 'reality' "The Apprentice". El mundo del show televisivo era lo suyo y por ello lo invitaron a participar en el evento que reconoce a los mejores programas y series de la televisión estadounidense.

Así, en el video difundido por la Academia de la televisión de Hollywood a través de su cuenta de YouTube se puede ver a un alegre Donald Trump que interpreta la melodía de "Green Acres", una comedia de los años setenta junto a la actriz Megan Mullally.

El número que protagoniza Donald Trump fue presentado por una vieja conocida: Ellen DeGeneres. El video de YouTube registra los momentos en los que el actual presidente de Estados Unidos camina por el pasillo junto a Mullally y la presentadora los recibe mientras pide al público que les dé la bienvenida.

Con imágenes de la mítica serie de fondo, la pareja se ganó los aplausos y provocó las risas del público, que no dudó en despedirlos con una sonora ovación, según se puede notar en el clip de YouTube.

La razón por la cual Donald Trump participó en los los premios Emmy

En 2006, "The Apprentice", el programa que conducía postulaba a los premios Emmy en la categoría de Mejor fotografía de un programa de no ficción.

Tiempo después de su participación en los premios Emmy, Megan Mullally le contó a Stephen Colbert que Donald Trump se tomó muy en serio su actuación.

"Él quería salir a ganar, así que salimos a ganar. Al día siguiente, estaba en mi camerino de 'Will & Grace' y sonó el teléfono. Era Donald Trump y me dijo: '¿Sabes qué? Realmente necesitábamos ganar y lo hicimos. Y tú fuiste una gran parte de eso. No solo ganamos, arrasamos'", contó la actriz.

Aquí puedes ver el video de la participación de Donald Trump y que fue compartido por la Academia de la televisión de Hollywood en su cuenta oficial de YouTube: