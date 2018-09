Vea las impactantes imágenes del supertifón Mangkhut en Hong Kong [VIDEO]

Tras dejar en Filipinas al menos 59 muertos y un rastro de destrucción en cultivos, infraestructuras y casas, los vientos huracanados del supertifón Mangkhut siguieron su paso hacia Hong Kong, uno de los centros financieros más importantes del mundo.

El pasado sábado, la violenta tormenta tropical arrasó con zonas agrícolas de Filipinas. Preocupan mucho los efectos que el paso del supertifón Mangkhut han tenido sobre las granjas y cultivos de la región pues supone una pérdida importante en la producción de arroz y maíz de esa zona empobrecida del país asiático. En algunas zonas costeras el mar llegó a elevarse tres metros. A pesar de que las autoridades locales advirtieron sobre este desastre para que los ciudadanos permanezcan dentro de sus hogares y evitaran acercarse a ventanas, se confirmaron que más de 100 personas resultaron heridas. Colegios y Guarderías no tendrán actividad el lunes para evitar daños a los más pequeños.

Los efectos de supertifón Mangkhut en Hong Kong han sido captados a través de videos que están dando la vuelta al mundo a través de internet. En ellos se puede ver cómo este desastre natural causa destrucción a su paso.

Identificado como el tifón más potente en lo que va del año en todo el mundo, Mangkhut va arrasando todo lo que puede. Las imágenes muestran desde estructuras de grandes edificios derrumbándose hasta personas arrastradas por las fuertes corrientes de viento que alcanzan los 180 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora en alguna de sus cumbres según el Observatorio Meteorológico local.

An office tower in Hung Hom. As I’m posting my own building is moving. The storm is screaming outside. I’m never this terrified. Hope everyone stay safe. 🙏🌏 #TyphoonManghkut #HK pic.twitter.com/fHkFpoqScD