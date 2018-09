Facebook: en Brasil hackean grupo Mujeres unidas contra Jair Bolsonaro

El grupo de Facebook Mujeres unidas contra Jair Bolsonaro fue hackeado el día de ayer sábado, según denunciaron sus integrantes. En Brasil, el candidato con mayor popularidad después de que Lula Da Silva fuera eliminado de la campaña es el derechista Jair Bolsonaro. Este candidato es conocido por realizar algunas declaraciones homófobas y machistas, por lo que algunas mujeres decidieron agruparse en la red social para mostrarle su rechazo.

El rechazo en contra del candidato brasileño en el electorado femenino se reflejó rápidamente en la red social. El grupo creado en Facebook logró que más de 2 millones de personas se reunieran. Sin embargo, el espacio fue hackeado. Su nombre, Mujeres unidas contra Jair Bolsonaro cambió a Mujeres con Bolsonaro #17.

La batalla por las elecciones en Brasil se trasladó a Facebook. Una de las integrantes pidió a los usuarios levantarse en contra del ataque cibernético que calificó de “fascista”, a través del hashtag #EleNo. El hackeo ha conseguido, de momento, desagrupar el numeroso grupo, ya que están migrando de un espacio en la red social a otro. A pesar de ello, los votantes contra Jair Bolsonaro están uniendo sus fuerzas en la red de Zuckerberg.

La página Mujeres unidas contra Bolsonaro informó que el grupo de Facebook del mismo nombre tuvo que suspenderse temporalmente. Aclararon a través de una publicación que el hacker y su enamorada fueron identificados y denunciados. Según los usuarios brasileños que están en contra de Jair Bolsonaro estos ataques no permitir el libre desarrollo del debate por las elecciones en Brasil.

El candidato Jair Bolsonaro no está participando en la primera parte de la campaña por las elecciones en Brasil, luego de haber sido atacado durante un mitin. Él sigue interno en el hospital. Su hijo, después de visitarlo, afirmó que el candidato no podría participar ni siquiera a través de las redes sociales, como realizar transmisiones en vivo a través de Facebook, ya que su estado de salud no lo permitía.