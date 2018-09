YouTube: hombre "desafía" al huracán Florence en boxers y con bandera de Estados Unidos

A través de Youtube ya se han visto varios videos de las devastaciones que ha causado el huracán Florence en estos últimos días.

Como por ejemplo, un hombre, que ya ha sido famoso por caminar en medio de los huracanes. En el año 2016, compartió un video a través de Youtube y sus redes sociales durante la contingencia provocada por el huracán Matthew, también en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Este fin de semana, Lane Pittman, nombre del sujeto, realizó un acto similar en medio del pánica y la tristeza que ha dejado el huracán Florence.

A través de Youtube y su Twitter, el rockero Pittman se observa como camina en contra del viento en boxers y con una bandera de Estados Unidos.

El mismo, puso a grabar a uno de sus amigos para Youtube y Twitter y luego de ello, difundir el resultado de su "hazaña" en el servicio microblogging.

“Eres débil y pequeño, Florence. El hombre de Florida está aquí”, señala Pittman para Youtube.

YOU ARE WEAK AND SMALL FLORENCE!!!!! FLORIDA MAN IS HERE!!!!! Slayer #rainingblood #getatme #turnup @wjxt4 @weatherchannel @FoxNews pic.twitter.com/3Jrou45ner