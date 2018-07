YouTube: la escalofriante narración de una niña sobre su propio asesinato en EEUU [VIDEO]

En Estados Unidos el crimen de Linda O’Keefe, una pequeña de 11 años, estaría a punto de resolverse luego de 45 años de ser asesinada tras caminar rumbo a la escuela. Los avances tecnológicos llevó a la Policía de Newport Beach a reabrir el caso y compartir una escalofriante narración de la propia víctima para concienciar a las personas.

"Hola, soy Linda O’Keefe (o Linda ANN O’Keefe si mi mamá me está regañando). Hace 45 años hoy, desaparecí en Newport Beach. Fui asesinada y mi cuerpo fue encontrado en Back Bay. Jamás encontraron a mi asesino. Hoy, te contaré mi historia", inicia la dramática narración que supuestamente la menor haría sobre el caso que no logró resolverse en su momento.

Estas serían las últimas horas de vida de Linda O'Keefe que la Policía compartió en su cuenta de Twitter con la finalidad de acercar al público a esta dramática historia que no ha tenido un final y fue catalogada como "inexplicable"; sin embargo, 45 años después la tecnología daría un giro a la historia.

“Hi. I’m Linda O’Keefe (or Linda ANN O’Keefe, if I’m in trouble with my mom). Forty-five years ago today, I disappeared from Newport Beach. I was murdered and my body was found in the Back Bay. My killer was never found. Today, I’m going to tell you my story.” #LindasStory pic.twitter.com/G25n2IppZb — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 de julio de 2018

EL TRÁGICO SUCESO

Un día normal del 6 de julio de 1973, la pequeña Linda tenía 11 años y se dirigía de su casa en Corona del Mar para irse a sus clases de verano en la secundaria Lincoln sin saber que sería su último día de vida.

“Orchid Avenue. That’s the street I grew up on. It’s a small house, and we’ve lived here most of my life. At 8:00 am, I walk out my front door… and have no idea that it will be the last time. My piano teacher is giving me a ride to summer school.” #LindasStory pic.twitter.com/wts72nzCb1 — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 de julio de 2018

"Avenida Orchid. Esa es la calle donde crecí. Es una casa pequeña y hemos vivido aquí la mayor parte de mi vida. A las 8:00 am salgo por la puerta... y no tengo idea de que esa será la última vez. Mi profesora de piano me llevará a la escuela de verano", continúa el relato de la menor.

Ese día iba con un vestido blanco con flores que su madre le había confeccionado. Pasó el día de clase y regresaría a su casa para pasar el fin de semana tranquilo, pero nunca llegó. "Por fin, la escuela terminó. Como todos en el salón de clases me emociono de pensar en cómo pasaré el resto de mi tarde o qué quiero hacer este fin de semana. Obviamente no lo sé aún, pero... yo no tendré un fin de semana", indica la historia.

“Finally, school is over. Like everyone else in the classroom, I’m getting excited about how to spend the rest of my afternoon, or what I want to do this weekend. I obviously don’t know it yet, but… I won’t get to have a weekend.” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 de julio de 2018

Llamó a su madre para que la recogiera, pero recibió una respuesta negativa por un proyecto en el que trabajaba, por lo que debía caminar. La distancia era corta, pero no le agradaba ir a pie; sin embargo, pasaron tres horas y no llegaba a casa.

“Usually, I ride my bike to school. The ride home is easy, because it’s almost all downhill. But today, I got a ride to school, so no bike. I’m going to call my mom and see if she’ll pick me up, so I don’t have to walk home.” #LindasStory pic.twitter.com/xAouON1DrC — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 6 de julio de 2018

EL DESENLACE DE LA HISTORIA

Llegó su papá a casa y subió al auto para buscar a Linda, recorrieron los vecindarios y preguntaron a todas las personas que se cruzaron, pero no obtuvieron respuesta. "Todos regresan a casa, todos menos yo", prosigue la narración".

“Everyone returns home. Everyone but me, that is.” #LindasStory — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 de julio de 2018

La policía recibió la llamada de la desaparición, inician la búsqueda oficial tratando de dar con su paradero. "Una mujer en los acantilados sobre Back Bay oye una voz femenina afuera, gritando 'para, me estás lastimando'. Ella escucha, pero no oye nada más. No sabe que estoy desaparecida. Que estaré muerta en la mañana. Que me encontrarán a unos cuantos metros de su casa", continúa la historia.

“The man is looking in the ditch on the east side of Back Bay Drive, searching for frogs in the cattails. Instead, he sees something small, and pale. My hand. He sees my hand. He screams, trying to rouse me.” #LindasStory pic.twitter.com/32CGJKjuSs — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 de julio de 2018

La búsqueda duró toda la noche, pero no hallaron nada hasta la mañana siguiente en que un cuerpo sin vida fue descubierto. Linda había sido estrangulada y nunca encontraron a los culpables, hasta el día de hoy tras cuatro décadas de incertidumbre para su familia.

“But now, 45 yrs later, I have a voice again. And I have something important to say. There is a new lead in my case: a face. A face that comes from DNA that the killer left behind. It’s technology that didn’t exist back in 1973, but it might change everything today.” #LindasStory pic.twitter.com/GsZClKFwPj — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) 7 de julio de 2018

"Pero ahora, 45 años después, tengo voz de nuevo. Y tengo algo importante que decir. Hay una nueva pista en mi caso: una cara. Una cara que proviene del ADN que el asesino dejó. Es una tecnología que no existía en 1973, pero podría cambiar todo hoy", finaliza la narración, poniendo fin a la historia con el nombre de Joseph James DeAngelo, el 'Asesino del Golden State', quien fue capturado después de 40 años.